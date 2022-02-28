Galatasaray'a Aliou Dieng transferinde kötü haber! İngiltere'ye...

DIENG GİTMEK İSTİYOR Galatasaray ile beraber bir Fransız ekibinin de talip olduğu bilinen Aliou Dieng , kulüp yönetimine "Gitmek istiyorum, transferimde kolaylık yapın." dedi.

G.SARAY'A BONSERVİSİ ÇOK GELMİŞTİ

Bilindiği üzere Al Ahly kulüp yönetimi, Aliou Dieng için 8 milyon dolar bonservis istemişti ve bu meblağ, Galatasaray'a fazla gelmişti. Sarı kırmızılılar, Dieng'i satın alma opsiyonlu kiralık istiyordu.