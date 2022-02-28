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Galatasaray'a Aliou Dieng transferinde kötü haber! İngiltere'ye...

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılıların orta saha rotasyonu için uzun süredir kadrosuna katmayı planladığı Aliou Dieng hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Aktarılan bilgilere göre Dieng'e, İngiltere Premier Lig ekibi talip oldu. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2022 Pazartesi 10:15
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Galatasaray'a Aliou Dieng transferinde kötü haber! İngiltere'ye...

Galatasaray'ın uzun süredir kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı Aliou Dieng ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'a Aliou Dieng transferinde kötü haber! İngiltere'ye...

Mısır basınında yer alan habere göre sarı kırmızılıların uzun süredir takibinde olduğu Alio Dieng'e, İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United talip oldu.

Galatasaray'a Aliou Dieng transferinde kötü haber! İngiltere'ye...

Haberin detaylarında, Arap sermayesine satılan Newcastle'ın, Dieng transferi için resmi girişimlerde bulunacağı kaydedilirken, oyuncunun tavrı da belli oldu.

Galatasaray'a Aliou Dieng transferinde kötü haber! İngiltere'ye...

DIENG GİTMEK İSTİYOR
Galatasaray ile beraber bir Fransız ekibinin de talip olduğu bilinen Aliou Dieng, kulüp yönetimine "Gitmek istiyorum, transferimde kolaylık yapın." dedi.

Galatasaray'a Aliou Dieng transferinde kötü haber! İngiltere'ye...

G.SARAY'A BONSERVİSİ ÇOK GELMİŞTİ
Bilindiği üzere Al Ahly kulüp yönetimi, Aliou Dieng için 8 milyon dolar bonservis istemişti ve bu meblağ, Galatasaray'a fazla gelmişti. Sarı kırmızılılar, Dieng'i satın alma opsiyonlu kiralık istiyordu.

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