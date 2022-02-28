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GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Galatasaray-Rizespor maçını yorumladı

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, geriye düştüğü karşılaşmada Çaykur Rizespor'u 4-2 yenerek 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu. Spor yazarları da bu mücadeleyi çarpıcı yorumlarla değerlendirdi. İşte o yazılar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2022 Pazartesi 07:57
GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Galatasaray-Rizespor maçını yorumladı

SERKAN KORKMAZ - ÇOK AMA ÇOK ZOR

Futbol gerçekten çok enteresan; hayat gibi... Daha bir buçuk ay önce, 11 Ocak 2022'de oynanan Giresun maçı, Fatih Terim'le çıkılan son maçtı. Efsane hocayla yolların ayrıldığı gün biri bana, "Galatasaray, şubat ayında Çaykur Rize ile içeride oynayacağı maçta, sahada Gedson, kenarda Bülent Korkmaz olacak" dese, inanırdım. Gel gör ki; Galatasaray'ın yaşayan efsanesi Bülent Korkmaz Çaykur Rize'nin hocası, Gedson'sa "Beşiktaş'ın sözleşmeli topçusu" olarak Çaykur Rize formasını terletmekteydi dün akşam. Üstelik, Torrent Bey "'he" dese Gedson, Beşiktaş'ta değil Galatasaray'daydı.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Galatasaray-Rizespor maçını yorumladı

Torrent, Portekizli'nin transferine "maç eksiği" nedeniyle onay vermemişti. "Oynamaya hazır" diye alınan Pulgar'ınsa kritik maçta Taylan ve Berkan'ı dahi kesemeyerek yedek kulübesinde olması ayrıca manidardı.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Galatasaray-Rizespor maçını yorumladı

Geldiği günden beri ortaya koyduğu performansla, Süper Lig'in en etkili orta sahalarından biri olmayı başaran Gedson muazzam bir frikik golüyle takımını deplasmanda öne geçirdi. O ne füzeydi öyle arkadaş! Eşi benzeri nadir görülecek türden bir goldü.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Galatasaray-Rizespor maçını yorumladı

Sarı-kırmızılılar Rize'yi yenmek ve rahat bir nefes almak zorundaydı. İkinci yarı daha istekli ve saldıran bir Galatasaray beklerken bir sıra dışı gol de Boyd'dan geldi. Torrent için Gomis hamlesi kaçınılmazdı. Mohamed çıkar mıydı emin değilim ama Babel de oyuna girmiş Emre kenara gelmişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Galatasaray-Rizespor maçını yorumladı

Göztepe'de iki hayati penaltı atan Gomis ayağının tozuyla kazandırdığı penaltıyı kaçırınca Nef Stadyumu'nda gerilim iyice arttı. Maçın bitimine daha yarım saat vardı. On dakikalık stresin ardından Galatasaray bir penaltı daha kazandı bu kez Babel affetmedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Galatasaray-Rizespor maçını yorumladı

Hakemin ilk penaltı kararı çok ağırdı ama ikinci penaltı kararı (bence) doğruydu. Van Aanholt dar alanda şık paslaşmalarla çok şık bir gol daha atarak skoru 3-2'ye getirdi. Son iki maçını düşme tehlikesi yaşayan rakiplerine karşı güç bela kazansa da bir kez daha anladık ki; Galatasaray için bu kadro ve bu oyunla her maç çok ama çok zor.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Galatasaray-Rizespor maçını yorumladı

LEVENT TÜZEMEN - KARİYER GECESİ

Galatasaray, "Psikolojik savaş"a dönüşen Rizespor maçını eğer kaybetseydi, kabak "Neden Gedson Fernandes'i almadın?" diye Başkan Burak Elmas'ın başına patlardı. Çünkü Fernandes, Rizespor'u bir lider gibi yönetti, yeri geldi faul aldı, yeri geldi Galatasaray'ı krize sokacak mükemmel bir gole imza attı.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Galatasaray-Rizespor maçını yorumladı

Galatasaraylı oyuncular coşkulu, iştahlı, mücadeleci ve maçı kazanmak için istekliydi. Cicaldau'nun vasat oyunu dışında tüm oyuncular mücadele anlamında çok çalıştılar. Sadece hücuma çıkarken ve son final paslarında, vuruşlarında özellikle Berkan, Mustafa ve Emre Kılınç gereksiz panik yaptılar. Torrent maçı kenardan seyirci gibi izledi ve oyuna hiç müdahale etmedi, sadece oyuncu değiştirdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Galatasaray-Rizespor maçını yorumladı

Galatasaraylı oyuncular kenardan taktiksel yardım almadıkları gibi oyunu bireysel beceriyle ve kendi inisiyatifleriyle oynamaya çalıştılar. Torrent'in Ömer Bayram'dan vazgeçip orijinal bek Aanholt'a dönmesi doğruydu.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Galatasaray-Rizespor maçını yorumladı

Galatasaray'ın skor olarak iki kez geriye düşüp maçı çevirmesinde 40 bin seyircinin büyük payı vardı. Galatasaray tribünleri maç boyu hiç susmadı ve oyuncuları sürekli iyi oynamaları konusunda ateşledi, top Rize'ye geçtiğinde ıslıklarla resmen baraj yaptılar.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Galatasaray-Rizespor maçını yorumladı

Gecenin yıldızı geldiğinden bu yana en mükemmel futbolunu oynayan ve kaliteli iki gol atan van Aanholt oldu. Hollandalı'nın ikinci golü jenerik olacak güzellikteydi. Galatasaray oyunu penaltı kaçırmasına rağmen Gomis, Babel ve Feghouli'nin oyuna girmesinden sonra kopardı ve galibiyete uzandı. Babel'in penaltı vuruşu çok temizdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Galatasaray-Rizespor maçını yorumladı

ERMAN TOROĞLU - PENALTILAR DOĞRU

Tansiyonu yüksek bir maç. Rizespor kafa kafaya oynuyor. Büyük takımlarla İstanbul'da oynadığında, 1 golle puan çıkaramazsın, 2 golle belli puan çıkarırsın, 3 golle belki galip gelirsin. Seyirci baskısı, hakem, her şey ters gider. Rize'de Fernandes müthiş oynadı. Durdurmak için maalesef futbolun dışında bu oyuncuya her şeyi yaptılar, hakem de müsaade etti.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Galatasaray-Rizespor maçını yorumladı

Penaltı pozisyonlarına gelelim fazla uzatmadan; ikisinde de kalecinin hatası var. Birincide hiç gereği yokken Gomis'in kafasına darbe yapıyorsun. Çünkü Gomis topu oyun sahası içinde tutuyor. Dışarı vursa tamam. İkincide Kerem geliyor penaltı istiyor. Pozisyonu kaybetmiş durumda kaleci çıkıyor Kerem'in bir tek şansı var penaltıyı almak. Kaleci yardım ediyor niye neden? Sağ ayağını yerde tutsa Kerem gelip onu sürükleyecek çünkü Kerem bu işi bilerek yapıyor ama ayağını kaldırıyor. Ayağını kaldırınca da penaltı alıyor. İyi bir kaleci, ikinci pozisyonu düşünen bir kaleci iki penaltıyı da yaptırmaz.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Galatasaray-Rizespor maçını yorumladı

Belki de maçın en güzel golü 3. gol. Peki bu golün mimarı kim Feghouli. Üçüncü pası arkadaşının önüne öyle güçle bırakıyor ki bütün Rize defansı hem taca hem auta çıkıyor, çok iyi gol atıyor. Yani kalitesi fazla olmayan, oyun planları fazla olmayan iki takımın, heyecanlı, gollü bir mücadelesini izledik.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Galatasaray-Rizespor maçını yorumladı

Galatasaray puan olarak da psikolojik olarak da iki maçı üst üste alınca biraz rahatladı. Öyle demeyin! Düşme hattına doğru gidersin, orası uçurum. Ayağını kaldırır gol yersin, boş kaleye vurursun auta gider.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Galatasaray-Rizespor maçını yorumladı

Yabancı maddeler atıldı. Bunlardan biri futbolcunun da gözüne gelir, hakemin de gözüne gelir. Bunlara gerekli cezayı vermezseniz başka statlarda örnek olur. Çünkü atılan maddelerden mesela su plastiklerinin ağzı kapalı. Seyirciye bunları satarken ağzını açarak vermeniz lazım ama belli ki sahaya atılsın diye kapalı veriyorlar. TFF en üst düzeyden ceza vermezse bu işlerin önü açılır.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Galatasaray-Rizespor maçını yorumladı

Futbolcunun gözüne gelse kör olsa, hakemin gözüne gelse kör olsa ne olur? Hakemin gözüne gelir, tedavilik iş olursa da maç yarıda kalır 3-0 Galatasaray'ın aleyhine olurdu. Bu kadar zeka özürlü seyircilerin olduğu bir ortamda maç oynatanlara yazıklar olsun!

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Galatasaray-Rizespor maçını yorumladı

REHA KAPSAL - ÖZ GÜVEN

Galatasaray geçen haftaki maçta aldığı 3 puanın morali ve seyircinin desteğiyle Rizespor karşısında galibiyete yakın görünüyordu. Ama oynanan oyundaki dağınıklık ve kurgusuzluk sonrası Rizespor, öne geçtiği bölümlerde daha iyi bir hücum geçişi yapsaydı maçı kazanabilirdi. Bu maçın teoriden pratiğe geçememesinin baş sorumlusu 2 aylık süreçte bu isimlerden nasıl kurgu çıkacağına karar veremeyen Domenec Torrent'tir.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Galatasaray-Rizespor maçını yorumladı

Zaten maçın yıldızı ve galibiyeti getiren oyuncu, savunmanın sol beki Van Aanholt ise burada sorulması gereken soru vardır. Sol kanadı işlediği gibi sağ kanadı hiç işlemedi Galatasaray'ın. Omar ve önündeki Emre'yle ofansta hiç etkili olamadılar. Rizespor bu kanadı çok rahat kullandı. Buraya Torrent'ten hamle gelmedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Galatasaray-Rizespor maçını yorumladı

Orta alanda birbirini tamamlamayan Berkan-Taylan ile oynaması, pas ağlarının oluşmasını etkiledi. Cicaldau'nun etkisizliği ve Kerem'in dağınıklığı da Mohamed'in yalnız kalmasına neden oldu. Organize olmuş savunmaya top ayağındayken sete yerleşemediler. Bununla birlikte de aşırı yüklenmeyi nereden yapacağını bilemediler.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Galatasaray-Rizespor maçını yorumladı

Top rakipteyken yapılan pres ve karşı preste de aynı şekilde topu geri kazanmada da konumlanmaları yanlıştı. Yalnızca topun ve rakibin peşinden koştular. Halbuki en temel şey topa nerde, nasıl, kaç oyuncuyla ve doğru yerleşerek basmaktı. Rakibi eksik yakaladıkları anlardaki bu pres doğru uygulanmadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Galatasaray-Rizespor maçını yorumladı

Saha içinde telaşlı ve savruk oyunla da birleşince hücum kombinasyonları istenilen seviyeden uzaktı. Buna rağmen seyircinin takıma verdiği yüksek enerji, motivasyon desteği oyuncuların performansını yukarıya çekti.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Galatasaray-Rizespor maçını yorumladı

Başta Van Aanholt olmak üzere oyuncuların performansı da istenen seviyeye çıkınca Galatasaray kendisi için önemli olan maçı kazanarak üzerindeki baskı ve stresten uzaklaştı. Öz güvenini geri kazanmış moralli bir takım görüntüsünü bundan sonraki haftalarda görebiliriz.

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