GALATASARAY HABERLERİ - Ömer Üründül'den çarpıcı Galatasaray-Rizespor maçı yorumu!

ÖMER ÜRÜNDÜL - GALATASARAY HIRSIYLA KAZANDI Galatasaray maça çok etkili bir hücum presle başladı... Kısa sürede Emre Kılınç çok önemli net bir fırsatı değerlendiremedi. Sonra kenardan kazanılan bir frikikte Gedson mükemmel bir gol attı. Ardından Galatasaray devre sonuna kadar yüksek tempo ile oyunu karşı alana yıktı.

Rize iyi kapanıyor ama iki ciddi hata yapıyordu. Birincisi; çıkışlarda çok basit top kaybediyor... İkincisi de kaleci ile pas yaparak oyunu başlatmak istiyorlar. Bu Galatasaray'a avantajlı bir ortam doğurdu. Gol devre sonuna doğru geldi. Van Aanholt'un güzel bir vuruşuyla...