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GALATASARAY HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten Galatasaray yönetimine sert eleştiri!

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 4-2 mağlup etti. Sabah Gazetesi yazarı Bülent Timurlenk, sarı-kırmızılı yönetime sert eleştiriler yöneltti. (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2022 Pazartesi 09:52
GALATASARAY HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten Galatasaray yönetimine sert eleştiri!

BÜLENT TİMURLENK - 'BEN NEREDE YANLIŞ YAPTIM?'

Kiralık gönderdiğin Yunus Akgün 2 golle, başkanının memleketi diye ikram ettiğin 2. kalecin Okan Kocuk 6 kurtarışla senden 6 puan alıyorsa, 'önceliğimiz değildi' dediğin ama sana gelmek için saatleri sayan Gedson da jeneriklik golü atar, senin de kulağında "Ben nerede yanlış yaptım?" şarkısı çalar.

GALATASARAY HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten Galatasaray yönetimine sert eleştiri!

Göztepe deplasmanında maçı alan Torrent değildi. İzmir ekibi 2 penaltıyla 3 puanı rakibine hediye etmişti. Dün Katalan teknik adam, Ömer dışındaki inatlarından yine vazgeçmedi. Zaten Ömer de oynasa Galatasaray taraftarı Van Aanholt'un dünkü oyununu izleyemeyecekti.

GALATASARAY HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten Galatasaray yönetimine sert eleştiri!

Taylan-Berkan ikilisinden vazgeçmemek şuursuzluğun en büyüğü. Orta sahayı tamamlayan Cicaldau'nun kayıp oyununu da eklerseniz, Galatasaray iki adamın sırtına kaldı. Kerem ve Van Aanholt.

GALATASARAY HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten Galatasaray yönetimine sert eleştiri!

Bülent Korkmaz, rakibi kendi yarı sahasında kalabalık karşıladı. Ve Galatasaray'ın bitiremediği hücumları oyun içinde bol bol dayak yiyen (12 faul) Gedson marifetiyle rakip sahaya taşımaya çalıştı. Elbette Yusuf ve Boyd, Alanya'nın kanat oyuncularından çok düşük seviyede.

GALATASARAY HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten Galatasaray yönetimine sert eleştiri!

Bu zafiyete rağmen yine jeneriklik bir gol bulup öne geçtiler. Torrent, 46'da yine değişiklik yapmadı. Geçen hafta olduğu gibi Gomis'in girişi oyunun rengini değiştirdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten Galatasaray yönetimine sert eleştiri!

Torrent'e danışıp Gedson yerine Pulgar'ı alan, onu da kulübede bırakan bir teknik adama bir buçuk yıllık kontrat veren yönetim, bu hocayla yollarını ayırdığında tüm hak edişini kulüp kasasından değil kişisel servetlerinden ödemeli.

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