GALATASARAY HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten Galatasaray yönetimine sert eleştiri!

Bülent Korkmaz, rakibi kendi yarı sahasında kalabalık karşıladı. Ve Galatasaray'ın bitiremediği hücumları oyun içinde bol bol dayak yiyen (12 faul) Gedson marifetiyle rakip sahaya taşımaya çalıştı. Elbette Yusuf ve Boyd, Alanya'nın kanat oyuncularından çok düşük seviyede.

Bu zafiyete rağmen yine jeneriklik bir gol bulup öne geçtiler. Torrent, 46'da yine değişiklik yapmadı. Geçen hafta olduğu gibi Gomis'in girişi oyunun rengini değiştirdi.