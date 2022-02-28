GALATASARAY HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten Galatasaray yönetimine sert eleştiri!

BÜLENT TİMURLENK - 'BEN NEREDE YANLIŞ YAPTIM?'
Kiralık gönderdiğin Yunus Akgün 2 golle, başkanının memleketi diye ikram ettiğin 2. kalecin Okan Kocuk 6 kurtarışla senden 6 puan alıyorsa, 'önceliğimiz değildi' dediğin ama sana gelmek için saatleri sayan Gedson da jeneriklik golü atar, senin de kulağında "Ben nerede yanlış yaptım?" şarkısı çalar.
Göztepe deplasmanında maçı alan Torrent değildi. İzmir ekibi 2 penaltıyla 3 puanı rakibine hediye etmişti. Dün Katalan teknik adam, Ömer dışındaki inatlarından yine vazgeçmedi. Zaten Ömer de oynasa Galatasaray taraftarı Van Aanholt'un dünkü oyununu izleyemeyecekti.
Taylan-Berkan ikilisinden vazgeçmemek şuursuzluğun en büyüğü. Orta sahayı tamamlayan Cicaldau'nun kayıp oyununu da eklerseniz, Galatasaray iki adamın sırtına kaldı. Kerem ve Van Aanholt.