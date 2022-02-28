Cimbom dört köşe

SAHASINDA 2 AY SONRA KAZANDI
Diğer goller de Ryan Babel ve Bafetimbi Gomis'ten geldi. Son haftalarda küme düşme tehlikesi yaşayan Galatasaray maçı kazanarak rahat bir nefes alırken 19. Sırada bulunan rakibini daha da ateşe attı. Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray Nef Stadyumu'nda karşı karşıya geldiği Çaykur Rizespor'u 4-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takım böylece evindeki kötü seriyi de bitirdi.
FEGHOULİ'DEN ALTIN DOKUNUŞ
Bu sezon eleştirilerin odağında yer alan Sofiane Feghouli, Çaykur Rize maçına damga vurdu. 80. dakikada oyuna dahil olan Cezayirli futbolcu, 87'de Aanholt, 90+8'deyse Gomis'i golle buluşturdu ve Cimbom'a altın değerinde bir galibiyet kazandırdı.
CEZA SAHASI DIŞINDAN GELDİ
Çaykur Rizespor, Galatasaray karşısında Gedson ve Tyler Boyd ile ceza sahası dışından iki gol buldu. Böylece Karadeniz ekibi, 26 Ekim 2011'den (Gaziantepspor) bu yana bir Süper Lig maçında Galatasaray'a ceza sahası dışından iki gol atan ilk takım oldu.
SON 8 MAÇTA GOL YEDİ
Rize'den 2 yiyen Galatasaray, Süper Lig'deki son 8 maçında kalesini gole kapatamadı. Pena'nın başarılı performansına karşın sarıkırmızılı takım bu maçlarda 16 gol yerken, rakiplerine ise 13 gol attı. Galatasaray, ligde bu sezon sadece 5 karşılaşmada kalesinde gol görmedi.
TARİHE ADINI YAZDIRDI
Gomis, penaltı kaçırdığı maçta son dakikada bir gol attı. Başarılı futbolcu maçın 90+8. dakikasında gelişen atakta ise topu filelerle buluşturmayı başardı. Büyük sevinç yaşayan Gomis'in golü, 2011 yılında faaliyete giren Nef Stadı'nda Galatasaray adına atılan 550. gol oldu.
TORRENT'TEN KADRODA 3 DEĞİŞİKLİK
Torrent, ligin 26. haftasında Göztepe ile oynadığı maçın ilk 11'ine göre 4 değişikliğe gitti. İspanyol hoca, Ömer Bayram, Pulgar, Babel ve Halil Dervişoğlu'nu ilk 11'de değerlendirmezken, bu oyuncuların yerine Van Aanholt, Berkan Kutlu, Emre ve Cicaldau'yu sahaya sürdü.
OMAR'A MAÇ ÖNCESİ SEVGİ SELİ
G.Saraylı taraftarlar, Göztepe maçı ile sahalara geri dönen Omar Elabdellaoui'ye destek verdi. Sarı kırmızılılar, Norveçli futbolcu için "Yeniden hoş geldin Omar" yazılı pankart hazırladı. Ayrıca maç öncesinde Galatasaraylı futbolcular, Omar'ı çember içine alarak alkışladılar.