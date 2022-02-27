TRANSFER HABERİ - Galatasaray şokta! Mostafa Mohamed'de flaş gelişme... (GS haberi)

Sezon sonunda Mostafa Mohamed ile Galatasaray'ın yolları ayrılabilir. Bordeaux'ya transferi son saniyede yatan Mostafa Mohamed için Fransız ekibi bir kez daha Galatasaray'ın kapısını çalacak.
Hatırlanacağı üzere Galatasaray ile Bordeaux, Mostafa Mohamed transferi için sezon başında anlaşma sağlamış ancak Sarı-Kırmızılıların Zamalek ile yaşadığı ihtilaf sebebiyle transfer gerçekleşmemişti.
MOSTAFA MOHAMED, BORDEAUX'NUN KAPISINDAN DÖNMÜŞTÜ
Galatasaray, Mostafa Mohamed'in transferi için Bordeaux ile 2021-22 sezonu başında 6 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 10 pay karşılığında anlaşma sağlamıştı.