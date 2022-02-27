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TRANSFER HABERİ - Galatasaray şokta! Mostafa Mohamed'de flaş gelişme... (GS haberi)

Spor haberi... Zorlu bir transfer sürecinin ardından Zamalek'ten kadroya katılan Mısırlı yıldız Mostafa Mohamed için flaş gelişmeler yaşanıyor. Alınan bilgiye göre; Fransız ekibi Bordeaux daha önce de listesine aldığı yıldız oyuncu için bir kez daha devreye girdi. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2022 Pazar 12:10
TRANSFER HABERİ - Galatasaray şokta! Mostafa Mohamed'de flaş gelişme... (GS haberi)

Sezon sonunda Mostafa Mohamed ile Galatasaray'ın yolları ayrılabilir. Bordeaux'ya transferi son saniyede yatan Mostafa Mohamed için Fransız ekibi bir kez daha Galatasaray'ın kapısını çalacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray şokta! Mostafa Mohamed'de flaş gelişme... (GS haberi)

Hatırlanacağı üzere Galatasaray ile Bordeaux, Mostafa Mohamed transferi için sezon başında anlaşma sağlamış ancak Sarı-Kırmızılıların Zamalek ile yaşadığı ihtilaf sebebiyle transfer gerçekleşmemişti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray şokta! Mostafa Mohamed'de flaş gelişme... (GS haberi)

MOSTAFA MOHAMED, BORDEAUX'NUN KAPISINDAN DÖNMÜŞTÜ
Galatasaray, Mostafa Mohamed'in transferi için Bordeaux ile 2021-22 sezonu başında 6 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 10 pay karşılığında anlaşma sağlamıştı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray şokta! Mostafa Mohamed'de flaş gelişme... (GS haberi)

Hatta Bordeaux, Mostafa Mohamed'i Fransa'ya getirerek sağlık kontrollerinden dahi geçirmişti ancak Galatasaray'ın Zamalek ile yaşadığı ihtilaf sebebiyle transfer gerçekleşmemişti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray şokta! Mostafa Mohamed'de flaş gelişme... (GS haberi)

"SEZON SONUNA KADAR GALATASARAY'DAYIM" DEMİŞTİ
Mısırlı forvet transferin son saniyede yatmasının ardından yaptığı açıklamada "Milli takımdan izinli olarak Fransa'ya gittim.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray şokta! Mostafa Mohamed'de flaş gelişme... (GS haberi)

Sağlık kontrolünden geçtim ama transfer son anda iptal oldu. Galatasaray ile Zamalek arasında bir anlaşmazlık olduğunu öğrendim. Bu sezon sonuna kadar Galatasaray'da devam edeceğim" ifadelerini kullanmıştı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray şokta! Mostafa Mohamed'de flaş gelişme... (GS haberi)

BORDEAUX'NUN MOSTAFA MOHAMED TEKLİFİ
Akşam'ın haberine göre; Bordeaux'nun Mostafa Mohamed için yaklaşık yine aynı rakamla sezon sonunda Galatasaray'ın kapısını çalacağı öne sürülürken, Fransız ekibinin Ligue 1'den düşmemesi halinde transferin gerçekleşebileceği iddia ediliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray şokta! Mostafa Mohamed'de flaş gelişme... (GS haberi)

ÖZEL HAYATINDAKİ SORUNLARLA GÜNDEME GELMİŞTİ
Galatasaray kariyerine harika bir başlangıç yapan Mostafa Mohamed daha sonra büyük bir düşüş yaşamış ve özel hayatındaki sorunlarla manşetleri süslemişti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray şokta! Mostafa Mohamed'de flaş gelişme... (GS haberi)

Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 48 maça çıkan 24 yaşındaki forvet 16 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Mısırlı golcünün güncel piyasa değeri 5,5 milyon euro.

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