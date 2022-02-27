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SPOR HABERLERİ - Domenec Torrent'ten flaş karar! 4 isme kesik...

Spor haberi... Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Galatasaray mutlak galibiyet istiyor. Teknik patron Domenec Torrent öğrencilerine son taktikleri verirken, ilk 11'de de değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2022 Pazar 15:41 Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2022 Pazar 16:19
SPOR HABERLERİ - Domenec Torrent'ten flaş karar! 4 isme kesik...

Süper Lig'in 27. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent, Göztepe maçının ilk 11'ine göre kadroda ciddi bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.

SPOR HABERLERİ - Domenec Torrent'ten flaş karar! 4 isme kesik...

DOMENEC TORRENT'TEN REVİZYON HAZIRLIĞI
Geçtiğimiz hafta Göztepe'yi deplasmanda 3-2 mağlup eden Galatasaray'da gözler yarın saat 19.00'da Nef Stadyumu'nda oynanacak olan Çaykur Rizespor maçına çevrilirken, Sarı-Kırmızılılar'ın teknik direktörü Domenec Torrent, Karadeniz ekibine karşı kadroda önemli bir revizyona gitmeyi hedefliyor.

SPOR HABERLERİ - Domenec Torrent'ten flaş karar! 4 isme kesik...

Tavkim'in haberine göre; Göztepe karşısında özellikle oyunun ilk 1 saatlik diliminde kalesinde çok ciddi bir baskı gören Galatasaray'da teknik patron Torrent'in, maç sonunda yapılan değişikliklerin ardından oyunun kontrolünü ellerine aldıklarını belirtmiş ve oyuna giren oyuncuların performansından duyduğu memnuniyeti dile getirmişti.

SPOR HABERLERİ - Domenec Torrent'ten flaş karar! 4 isme kesik...

İLK 11 ŞANSI
Göztepe maçında oyuna ikinci yarıda giren Cicaldau, Berkan Kutlu, Emre Kılınç ve Bafetimbi Gomis'in galibiyette önemli bir rol oynadığını düşünen Torrent'in Çaykur Rizespor karşısında bu 4 futbolcuya ilk 11'de şans vermeyi planladığı belirtiliyor.

SPOR HABERLERİ - Domenec Torrent'ten flaş karar! 4 isme kesik...

4 İSİM KULÜBEYE
Katalan hoca Göztepe karşısında beklenen performansı gösteremeyen Erick Pulgar, Halil Dervişoğlu, Ryan Babel ve Mostafa Mohamed'i ise kulübeye çekmeyi düşünüyor.

SPOR HABERLERİ - Domenec Torrent'ten flaş karar! 4 isme kesik...

Cicaldau, Berkan Kutlu, Emre Kılınç ve Bafetimbi Gomis'i Rize maçında 11'de oynatmayı planlayan Torrent'in sol bekte ise Ömer Bayram ve Van Aanholt arasındaki tercihini henüz netleştirmediği ifade ediliyor.

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