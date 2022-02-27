SPOR HABERLERİ - Domenec Torrent'ten flaş karar! 4 isme kesik...

Süper Lig'in 27. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent, Göztepe maçının ilk 11'ine göre kadroda ciddi bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.
DOMENEC TORRENT'TEN REVİZYON HAZIRLIĞI
Geçtiğimiz hafta Göztepe'yi deplasmanda 3-2 mağlup eden Galatasaray'da gözler yarın saat 19.00'da Nef Stadyumu'nda oynanacak olan Çaykur Rizespor maçına çevrilirken, Sarı-Kırmızılılar'ın teknik direktörü Domenec Torrent, Karadeniz ekibine karşı kadroda önemli bir revizyona gitmeyi hedefliyor.
Tavkim'in haberine göre; Göztepe karşısında özellikle oyunun ilk 1 saatlik diliminde kalesinde çok ciddi bir baskı gören Galatasaray'da teknik patron Torrent'in, maç sonunda yapılan değişikliklerin ardından oyunun kontrolünü ellerine aldıklarını belirtmiş ve oyuna giren oyuncuların performansından duyduğu memnuniyeti dile getirmişti.