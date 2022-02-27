Son olarak Gedson krizi

Bir süredir üst perdeden devam eden Galatasaray ile Çaykur Rizespor arasındaki çekişme, Gedson Fernandes'in transferiyle tavan yaptı. Sarı-kırmızılı takım, Portekizli futbolcuyu yeniden kiralamak için yoğun bir çaba harcasa da yarım sezon için devreye giren Çaykur Rizespor, Gedson'u kapan taraf olmuştu.

Karadeniz ekibi oyuncunun takıma katılmasını büyük bir şova çevirirken Galatasaray'a da sık sık göndermede bulunmuştu. Taraftarların, eski oyuncularına nasıl bir tepki vereceği merakla bekleniyor. Öte yandan Galatasaray'ın başına geçmesi istenilen Bülent Korkmaz'ın Çaykur Rize'yi tercih etmesi de tepki çekmişti