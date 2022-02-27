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Galatasaray'dan Rizespor maçı sonrası paylaşım! "Siz çayınızı kaç şekerli alırsınız?"

Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray sahasında Rizespor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar iki kez geriye düştüğü karşılaşmada rakibini 4-2 mağlup etti. Maçın ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan sarı kırmızılılar paylaşımda, "Siz çayınızı kaç şekerli alırsınız?" ifadelerine yer verdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2022 Pazar 22:08
Galatasaray'dan Rizespor maçı sonrası paylaşım! "Siz çayınızı kaç şekerli alırsınız?"

Spor Toto Süper Lig'de heyecan 27. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor.

Günün önemli maçında Galatasaray sahasında Rizespor'u ağırladı.

Sarı-kırmızılılar iki kez geriye düştüğü karşılaşmada rakibini 4-2 mağlup etti.

Maçın ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan sarı kırmızılılar paylaşımda, "Siz çayınızı kaç şekerli alırsınız?" ifadelerine yer verdi.

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