Galatasaray'dan Rizespor maçı sonrası paylaşım! "Siz çayınızı kaç şekerli alırsınız?"

Spor Toto Süper Lig'de heyecan 27. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor.

Günün önemli maçında Galatasaray sahasında Rizespor'u ağırladı.

Sarı-kırmızılılar iki kez geriye düştüğü karşılaşmada rakibini 4-2 mağlup etti.

Maçın ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan sarı kırmızılılar paylaşımda, "Siz çayınızı kaç şekerli alırsınız?" ifadelerine yer verdi.

İŞTE O PAYLAŞIM: