Galatasaray'dan Rizespor maçı sonrası paylaşım! "Siz çayınızı kaç şekerli alırsınız?"

Spor Toto Süper Lig'de heyecan 27. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor.
Günün önemli maçında Galatasaray sahasında Rizespor'u ağırladı.
Sarı-kırmızılılar iki kez geriye düştüğü karşılaşmada rakibini 4-2 mağlup etti.
Maçın ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan sarı kırmızılılar paylaşımda, "Siz çayınızı kaç şekerli alırsınız?" ifadelerine yer verdi.
İŞTE O PAYLAŞIM:
Siz çayınızı kaç şekerli alırsınız? 🤔— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 27, 2022
Admin: 4️⃣ 😀 pic.twitter.com/TiGFKytf8d