Galatasaray - Rizespor maçı sonrası Domenec Torrent'ten galibiyet yorumu! (GS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor'u 4-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı kırmızılıların teknik direktörü Domenec Torrent açıklamalarda bulundu.

İşte Domenec Torrent'in açıklamaları:

Güzel bir maç oldu. Çok pozisyon yakaladık. Onlar da 2 güzel gol attı. Az pozisyonla golleri çıkardılar. Güzel oynadık. 1 ay boyunca antrenman yaptık. Bu 1 ayda kendimizi geliştirdik. Sezon öncesi gibi hazırlık yaptık. Meyvelerini topluyoruz.

Bazen hocaların aldığı kararlar, sahayı doğrudan etkiliyor. Bazen kimin girip çıktığı etkilemiyor, bazen etkiliyor. Babel'in girişi etkiledi. Ben rotasyon yapıyorum. Rotasyonun pozitif etkileri olduğunu düşünüyorum.