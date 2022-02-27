Haberler Galatasaray Galatasaray Rizespor maçı öncesi Domenec Torrent'ten kadro açıklaması!

Galatasaray Rizespor maçı öncesi Domenec Torrent'ten kadro açıklaması!

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, evinde Rizespor'u konuk edecek. Karşılaşma öncesi sarı-kırmızılıların teknik direktörü Domenec Torrent açıklamalarda bulundu. Torrent, Pulgar ve Gomis'in ilk 11'de olmamasıyla ilgili, "Kadroda olmayan oyuncularla ilgili çok özel bir şey yok. Rotasyon yapıyorum, onların yerine oynayanlar var. Türkiye'de nasıl bilmiyorum ama benim çalıştığım yerlerde rotasyon hep yapılır." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2022 Pazar 18:33 Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2022 Pazar 18:42
Galatasaray Rizespor maçı öncesi Domenec Torrent'ten kadro açıklaması!

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, evinde Rizespor'u konuk edecek. Karşılaşma öncesi sarı-kırmızılıların teknik direktörü Domenec Torrent açıklamalarda bulundu.

İşte Domenec Torrent'in açıklamaları:

Omar ve takım için harika bir durum. Uzun bir süre yalnız başına mücadele etti. Biz takım olarak elimizden gelen desteği verdik. Omar için harika bir dönüş oldu.

Son maçta hak ettiğimiz bir başarıyı aldık ama son saniyelerde kazandığımız bir maç oldu. 3 puanın yeterli olmadığını ve tekrar kazanmamız gerektiğini oyuncularıma söyledim.

Çaykur Rizespor hoca değiştirdi. Alanyaspor'da teknik direktörlük yaptığı sırada Galatasaray'a karşı kazandığı maça baktık. Boşluklara iyi koşu yapabilen oyunculara baktık.

Kadroda olmayan oyuncularla ilgili çok özel bir şey yok. Rotasyon yapıyorum, onların yerine oynayanlar var. Türkiye'de nasıl bilmiyorum ama benim çalıştığım yerlerde rotasyon hep yapılır.

DİĞER
Son dakika: Fatih Terim'in aldığı teklifi canlı yayında açıkladı! Hull City, Fiorentina ve Lyon derken...
Serenay Sarıkaya'nın öpmelere doyamadığı sevgilisi Umut Evirgen'le görüntüsü ortaya çıkmıştı! Aşk notu sonrası Nur Fettahoğlu açıkladı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor