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GALATASARAY HABERLERİ: Patrick van Aanholt Süper Lig’deki ilk gollerini kaydetti

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Galatasaray evinde Çaykur Rizespor ile karşı karşıya ve rakibini 4-2 mağlup etti. Cimbom'un Hollandalı sol beki Patrick van Aanholt, Çaykur Rizespor maçında attığı 2 golle Spor Toto Süper Lig’deki ilk gollerini kaydetti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2022 Pazar 21:21
GALATASARAY HABERLERİ: Patrick van Aanholt Süper Lig’deki ilk gollerini kaydetti

Galatasaray'ın Hollandalı sol beki Patrick van Aanholt, Çaykur Rizespor maçında attığı 2 golle Spor Toto Süper Lig'deki ilk gollerini kaydetti. 31 yaşındaki futbolcu bu sezon daha önce Randers maçında da gol atmıştı.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray evinde oynadığı Çaykur Rizespor karşılaşmasında Patrick van Aanholt iki gol attı. İlk olarak mücadelenin 40. dakikasında sahneye çıkan Hollandalı futbolcu, Berkan'dan aldığı pastan sonra ceza sahası dışı sol tarafından yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 31 yaşındaki futbolcu böylece Süper Lig'deki ilk gol sevincini yaşadı. Maçın 87. dakikasında yine rakip fileleri havalandıran deneyimli futbolcu, takımının 3. golünü atmış oldu.

Bu yaz transfer döneminde takıma katılan Patrick van Aanholt daha önce UEFA Avrupa Ligi elemelerinde Randers maçında da 1 gol atmıştı.
Mücadeleye 11'de başlayan deneyimli futbolcu 90 dakika sahada kaldı.

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