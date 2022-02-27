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GALATASARAY HABERİ: James Rodriguez bombası! Adım adım Cimbom’a... (GS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Gelecek sezon transfer çalışmalarına şimdiden başlayan sarı kırmızılılar, büyük bir bomba patlatmaya hazırlanıyor. Avrupa'dan takım aramaya başlayan James Rodriguez'in yeni adresinin G.Saray olabileceği iddia edildi. İşte tüm detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2022 Pazar 06:50
GALATASARAY HABERİ: James Rodriguez bombası! Adım adım Cimbom’a... (GS spor haberi)

İspanyol basını, Avrupa'dan takım aramaya başlayan James Rodriguez'in yeni adresinin G.Saray olabileceğini iddia etti. Mundo Deportivo'da yer alan iddiaya göre Rodriguez'e Avrupa'da takım aramaya başlayan menajer Jorge Mendes, yakın arkadaşı Luis Campos ile bir görüşme gerçekleştirdi.

GALATASARAY HABERİ: James Rodriguez bombası! Adım adım Cimbom’a... (GS spor haberi)

Olumlu mesajlar alan Campos'un 30 yaşındaki 10 numarayla ilgili gelişmeleri Başkan Elmas'a ilettiği ve kaynak bulunması durumunda bu transferin yapılabileceğini belirttiği öğrenildi. Sezon başında transfer olduğu Katar'da aradığını elde edemeyen Kolombiyalı yıldız futbolcu, kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini açıklamıştı.

GALATASARAY HABERİ: James Rodriguez bombası! Adım adım Cimbom’a... (GS spor haberi)

ŞARTLAR ZORLANACAK

Daha önce Everton, Bayern Münih ve Real Madrid'de top koşturan ve şu an Al Rayyan forması giyen James Rodriguez, 10 numara pozisyonunda ve her iki kanatta da etkili olabiliyor. Olimpiu Morutan ve Cicaldau'dan beklediği katkıyı alamayan Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızın transferi için şartları zorlaması bekleniyor.

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