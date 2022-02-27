GALATASARAY HABERİ: James Rodriguez bombası! Adım adım Cimbom’a... (GS spor haberi)

İspanyol basını, Avrupa 'dan takım aramaya başlayan James Rodriguez 'in yeni adresinin G.Saray olabileceğini iddia etti. Mundo Deportivo'da yer alan iddiaya göre Rodriguez'e Avrupa'da takım aramaya başlayan menajer Jorge Mendes, yakın arkadaşı Luis Campos ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Olumlu mesajlar alan Campos'un 30 yaşındaki 10 numarayla ilgili gelişmeleri Başkan Elmas'a ilettiği ve kaynak bulunması durumunda bu transferin yapılabileceğini belirttiği öğrenildi. Sezon başında transfer olduğu Katar'da aradığını elde edemeyen Kolombiyalı yıldız futbolcu, kariyerine Avrupa 'da devam etmek istediğini açıklamıştı.

ŞARTLAR ZORLANACAK



Daha önce Everton, Bayern Münih ve Real Madrid'de top koşturan ve şu an Al Rayyan forması giyen James Rodriguez, 10 numara pozisyonunda ve her iki kanatta da etkili olabiliyor. Olimpiu Morutan ve Cicaldau'dan beklediği katkıyı alamayan Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızın transferi için şartları zorlaması bekleniyor.

