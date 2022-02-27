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Bafetimbi Gomis gol sayısını 3'e çıkardı!

Spor Toto Süper Lig'3in 27. haftasında Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor'u 4-2 mağlup etti. Zorlu mücadelede son sözü Bafetimbi Gomis söyledi. Oyuna sonradan giren ve 1 gol atan tecrübeli futbolcu gol sayısını ise 3'e çıkardı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2022 Pazar 21:26
Bafetimbi Gomis gol sayısını 3'e çıkardı!

Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Bafetimbi Gomis, Çaykur Rizespor karşısında attığı golle bu sezonki 3. golünü kaydetti.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 4-2 mağlup ederken, kapanış golü Bafetimbi Gomis'ten geldi. Mücadelenin 90+8. dakikasında Sofiane Feghouli'nin pasında defansın arkasına sarkan Gomis, ceza sahası içinde kaleci Tarık Çetin'i çalımlayıp meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Geçtiğimiz hafta Göztepe deplasmanında da 2 gol atan 36 yaşındaki futbolcu gol sayını 3'e çıkardı.

Karşılaşmaya yedek başlayan Fransız golcü 57. dakikada Mustafa Muhammed'in yerine oyuna girdi.

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