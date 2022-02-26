Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Barcelona'nın genç yıldızı Gavi Galatasaray maçında yok

Son dakika spor haberleri: Barcelona'nın genç yıldızı Gavi Galatasaray maçında yok

Son dakika spor haberleri... Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İspanyol devi Barcelona ile eşleşti. Katalan ekibinin genç futbolcusu Gavi, sarı-kırmızılılara karşı sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2022 Cumartesi 09:35
Son dakika spor haberleri: Barcelona'nın genç yıldızı Gavi Galatasaray maçında yok

UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayarak son 16 turuna yükselen Galatasaray, bu turda İspanyol devi Barcelona ile eşleşti. Sarı-kırmızılı takım ilk maçını 10 Mart'ta deplasmanda oynayacak.

Bu karşılaşmada Barcelona'nın 17 yaşındaki genç orta sahası Gavi, forma giyemeyecek. Genç yıldız, bir önceki turda Napoli ile oynanan maçta gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düşmüştü. Bu arada Katalanların deneyimli defans oyuncusu Gerard Pique de ceza sınırında olmasına rağmen Napoli karşısında kart görmedi ve Galatasaray'a karşı forma giyebilecek.

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