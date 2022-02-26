James Rodriguez transferini duyurdular! 'Yeni adresi Galatasaray'

Gelecek sezonun kadro planlama çalışmalarına başlayan Galatasaray'da James Rodriguez ısrarı devam ediyor.
Gelecek sezonun kadro planlama çalışmalarına başlayan Galatasaray'da James Rodriguez ısrarı devam ediyor.
Yeniden Avrupa'ya dönme arzusu olan Kolombiyalı yıldızın yakın geleceğiyle ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
AYRILMA İSTEĞİNİ AÇIKLADI!
James Rodriguez sosyal medya yayınında yaptığı açıklamalarda transferiyle ilgili ipuçları verdi. 30 yaşındaki futbolcu kendini çok iyi hissettiğini ve Avrupa Şampiyonası'nda sahne almak için başka bir takıma gitmek istediğini itiraf etti.
YENİ ADRESİ GALATASARAY OLABİLİR!
İspanyol basınından Mundo Deportivo'nun haberine göre; Avrupa'dan takım aramaya başlayan James Rodriguez'in yeni adresinin Galatasaray olabileceği iddia edildi.
Daha önce Porto, Monaco, Everton, Bayern Münih ve R.Madrid'te oynayan 30 yaşındaki James 10 numara pozisyonunda ve her iki kanatta görev yapıyor. Kariyeri boyunca 424 maçta 113 gol atıp 137 asist yapan Kolombiyalı futbolcu, 82 kez Kolombiya formasını giyip 23 kez ağları sarstı.