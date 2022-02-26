James Rodriguez transferini duyurdular! 'Yeni adresi Galatasaray'

Yeniden Avrupa 'ya dönme arzusu olan Kolombiyalı yıldızın yakın geleceğiyle ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

AYRILMA İSTEĞİNİ AÇIKLADI!

James Rodriguez sosyal medya yayınında yaptığı açıklamalarda transferiyle ilgili ipuçları verdi. 30 yaşındaki futbolcu kendini çok iyi hissettiğini ve Avrupa Şampiyonası'nda sahne almak için başka bir takıma gitmek istediğini itiraf etti.