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GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'a Cicaldau piyangosu!

Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın Rumen yıldızı Cicaldau için flaş bir iddia geldi. İtalyan basını, Sampdoria’nın Rumen yıldızın transferi için harekete geçtiğini ve 10 milyon Euro’yu gözden çıkardığını yazdı. Cicaldau, Craiova’dan 6.5 milyon Euro’ya alınmıştı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2022 Cumartesi 06:50
GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'a Cicaldau piyangosu!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın bu sezonki yeni transferlerinden Alexandru Cicaldau için İtalya Serie A ekibi Sampdoria'nın devreye girdiği öne sürüldü.

İtalya basınından haberine göre Sampdoria 10 milyon Euro bonservisi gözden çıkardı.

6.5 MİLYON EURO'YA GELMİŞTİ

SAbah'ın haberine göre; 25 yaşındaki oyuncunun transferi için 10 milyon Euro bonservisi gözden çıkaran Sampdoria'nın Rumen yıldızı kadrosuna katmak için ısrarcı olduğu belirtildi.

Sarı kırmızılılar yaz transfer döneminde Cicaldau için 6.5 milyon Euro bonservis ödemişti. Cicaldau sarı-kırmızılılarda bu sezon çıktığı 29 maçta 5 gol 2 asistlik performans gösterdi. Kerem Aktürkoğlu ve Mustafa Muhammed'in ardından takıma en fazla katkıda bulunan oyuncu oldu.

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