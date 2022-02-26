GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'a Cicaldau piyangosu!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın bu sezonki yeni transferlerinden Alexandru Cicaldau için İtalya Serie A ekibi Sampdoria'nın devreye girdiği öne sürüldü.

İtalya basınından haberine göre Sampdoria 10 milyon Euro bonservisi gözden çıkardı.

6.5 MİLYON EURO'YA GELMİŞTİ

SAbah'ın haberine göre; 25 yaşındaki oyuncunun transferi için 10 milyon Euro bonservisi gözden çıkaran Sampdoria'nın Rumen yıldızı kadrosuna katmak için ısrarcı olduğu belirtildi.

Sarı kırmızılılar yaz transfer döneminde Cicaldau için 6.5 milyon Euro bonservis ödemişti. Cicaldau sarı-kırmızılılarda bu sezon çıktığı 29 maçta 5 gol 2 asistlik performans gösterdi. Kerem Aktürkoğlu ve Mustafa Muhammed'in ardından takıma en fazla katkıda bulunan oyuncu oldu.