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GALATASARAY HABERİ: En zoru çıktı! Rakip Barcelona... (GS spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi'nde grubundan namağlup ve lider olarak çıkan Galatasaray'ın son 16 turundaki rakibi dünya devi Barcelona oldu. Katalan ekibi, önceki gün oynanan play-off karşılaşmasında 1-1'in rövanşında deplasmanda Napoli'yi 4-2 yenerek adını son 16 turuna yazmıştı. Galatasaray ilk maçını 10 Mart Perşembe günü Nou Camp'ta, rövanşı ise 17 Mart Perşembe günü NEF Stadı'nda oynayacak. İşte tüm detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2022 Cumartesi 06:50
GALATASARAY HABERİ: En zoru çıktı! Rakip Barcelona... (GS spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi'nde grubundan namağlup ve lider olarak çıkan Galatasaray'ın son 16 turundaki rakibi dünya devi Barcelona oldu. Katalan ekibi, önceki gün oynanan play-off karşılaşmasında 1-1'in rövanşında deplasmanda Napoli'yi 4-2 yenerek adını son 16 turuna yazmıştı. Dün İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenen törende sarıkırmızılılara 652 milyon euro'luk kadro değeriyle İspanyol temsilcisi çıktı. Tarihinde 4 kez Şampiyonlar Ligi kupasını, 5 kere de UEFA Süper Kupası'nı müzesine götüren Barcelona, UEFA Avrupa Ligi'nde ise çok az mücadele ettiği için bu kupayı hiç kazanmadı. Sezona Messi'yi göndererek giren Barça için 2021-2022 dönemi kabus gibi başlamıştı.

GALATASARAY HABERİ: En zoru çıktı! Rakip Barcelona... (GS spor haberi)

BÜYÜK DEĞİŞİME GİTTİ

Sezon başı ekonomik sıkıntılar yaşadığı için revizyona giden Barcelona, altyapıdan genç futbolcuları A takıma monte etti. Lige Ronald Koeman yönetiminde başlayan İspanyol temsilcisi, 10. haftada Vallecano'ya, Falcao'nun golüyle 1-0 mağlup olunca Hollandalı çalıştırıcıyı yollamıştı. Yerine ise kulübün efsanesi Xavi getirildi. La Liga'da 25. haftaya gelinirken, 42 puanla dördüncü sırada giren Barça, Xavi'yle ligde 13 maça çıktı; 5 galibiyet, 1 yenilgi ve 7 beraberlik aldı. Barça, devre arasında M. City'den 55 milyon euro'ya Ferran Torres'i, Arsenal'den Aubameyang'ı, Wolves'tan Adama Traore'yi ve eski yıldızı Daniel Alves'i alarak güçlendi. Galatasaray ilk maçını 10 Mart Perşembe günü Nou Camp'ta, rövanşı ise 17 Mart Perşembe günü NEF Stadı'nda oynayacak.

GALATASARAY HABERİ: En zoru çıktı! Rakip Barcelona... (GS spor haberi)

AVRUPA LİGİ'NDE DEV EŞLEŞMELER

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda diğer eşleşmeler şöyle: Rangers- Kızılyıldız, Braga-Monaco, Porto- Lyon, Atalanta-Bayer Leverkusen, Sevilla-West Ham, Leipzig- Spartak Moskova ve Real Betis- Frankfurt.

GALATASARAY HABERİ: En zoru çıktı! Rakip Barcelona... (GS spor haberi)

20 YIL SONRA KARŞILAŞACAK

Barcelona, en son 2002'de bir Türk takımı ile karşı karşıya gelmişti. Katalan ekibi, 13 Kasım 2002'de Şampiyonlar Ligi grup aşaması mücadelesinde Galatasaray'ı kendi sahasında konuk etmiş ve sahadan 3-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı. İki takım, yaklaşık 20 sene sonra bir kez daha resmi maçta karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY HABERİ: En zoru çıktı! Rakip Barcelona... (GS spor haberi)

9. RANDEVU OLACAK

Galatasaray, Barcelona ile daha önce tamamı Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 8 kez karşılaştı. İlk maç 1993'te 0-0 berabere bitti. Sarı-kırmızılılar ilk ve tek galibiyetini 1994'te 2-1'le kazandı. Katalan ekibi 5 galibiyet aldı. 2001'de Cimbom'un Nou Camp'ta 2-0 öne geçtiği maç ise 2-2 bitmişti

GALATASARAY HABERİ: En zoru çıktı! Rakip Barcelona... (GS spor haberi)

EN DEĞERLİSİ PEDRI

Barcelona altyapısının son ürünlerinden 19 yaşındaki Pedri, 80 milyon euro'luk piyasa değeriyle kadronun en değerli ismi durumunda. Pedri'yi 70 milyon euro'luk değeriyle Hollandalı orta saha Frenkie De Jong ve 60 milyon euro'yla Ansu Fati izliyor.

GALATASARAY HABERİ: En zoru çıktı! Rakip Barcelona... (GS spor haberi)

ZORLU FİKSTÜR KAPIDA

Ligdeki kötü gidişi Göztepe karşısında bitiren G.Saray'ı mart ayında çok zorlu maçlar bekliyor. Yarın Rize'yi konuk edecek sarıkırmızılılar, 5 Mart'ta Konya'ya gidecek. 10 Mart'ta İspanya'da olacak Cimbom, 14 Mart'ta Beşiktaş'ı ağırlayacak. 17 Mart'ta ise Barcelona'yı konuk edecek. 20 Mart'ta ise Gaziantep FK deplasmanına çıkılacak ve milli araya girilecek.

GALATASARAY HABERİ: En zoru çıktı! Rakip Barcelona... (GS spor haberi)

YENDİK YİNE YENERİZ

Sportif AŞ Yöneticisi Nihat Kırmızı, Barcelona eşleşmesini A Spor'a yorumladı. Kırmızı, "Barcelona, Avrupa'nın en güçlü takımlarından biri ama Galatasaray, Barcelona'yla ilk defa karşılaşmıyor. Defalarca karşılaştı ve yendi. Teknik direktörümüz Katalan. Barcelona'da da çalıştı. Barcelona'yı tanıyan birisi. Barcelona iyi ve ciddiye almamız gereken bir takım. Bu avantajı teknik direktörümüz kullanacak" dedi.

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