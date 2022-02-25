İspanyollardan Galatasaray yorumu! "En dikkat çeken ismi..."

Bu sezon Avrupa Ligi'nde grubunu yenilgisiz lider tamamlayan Galatasaray, adını doğrudan son 16 turuna yazdırmıştı. Sarı kırmızılılar, play off turunda Napoli'yi eleyen Barcelona ile eşleşti.

İlk maç 10 Mart'ta Camp Nou'da oynanacak. İkinci maç ise 17 Mart'ta NEF Stadı'nda gerçekleşecek.

İspanyol basını Barcelona'nın Galatasaray ile eşleşmesinin ardından analizlerine başladı. İşte Mundo Deportivo'da yer alan Galatasaray analizi;

"ESKİ TANIDIKLAR ORADA!"

"Barcelona'nın rakibi Galatasaray oldu. Türkiye Ligi'nde 13. sırada bulunan Galatasaray'ı ocak ayından bu yana İspanyol teknik adam Domenec Torrent çalıştırıyor.

Galatasaray forması giyen diğer eski tanıdıklar ise Inaki Pena ve Arda Turan...



KEREM KATÜRKOĞLU ÖN PLANA ÇIKARILDI!

Galatasaray ile ilgili bir görsel de paylaşılan haberde, Kerem Aktürkoğlu ön plana çıkarıldı. Ayrıca Galatasaray'ın muhtemel 11'ine de yer verildi...

TARAFTARLAR İSTEMİYORDU!

Kura öncesinde Barcelona, resmi internet sitesinden 'Hangi takımla eşleşmemizi istersiniz?' şeklinde taraftarlarına anket açtı. Katılanların yalnızca yüzde 10'u Galatasaray'ı istemişti.