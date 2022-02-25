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Galatasaraylı Semih Kaya'dan Barcelona sözleri! "Kerem Aktürkoğlu ile konuştum..."

Son dakika spor haberi: Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İspanyol devi Barcelona ile eşleşti. Sarı-kırmızılıların 31 yaşındaki stoperi Semih Kaya açıklamalarda bulundu. Kura hakkında konuşan deneyimli savunma oyuncusu, "Rakibin kim olduğu önemli değil. Camia olarak gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2022 Cuma 17:35
Galatasaraylı Semih Kaya'dan Barcelona sözleri!

Bu sezonun ara transfer döneminde Yeni Malatyaspor'dan eski takımı Galatasaray'a transfer olan tecrübeli oyuncu Semih Kaya, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde GS TV'ye açıklamalarda bulundu. Semih Kaya, Galatasaray'a dönüş sürecinden ve UEFA Avrupa Ligi kuralarında karşılarına çıkan Barcelona'dan bahsetti.

Galatasaraylı Semih Kaya'dan Barcelona sözleri!

Eski takımına geri dönen Semih Kaya, "Tekrar evimde, ailemin yanında olduğum için çok mutluyum. Başarılarla dolu maceralar yakalamak için tekrar yuvama döndüm. Bir çocuk ailesinin yanından ayrıldığında kendisini kötü hisseder; ancak evine ve yuvasına bir gün döneceğini bilir. Bunun bilincinde olarak ayrılmıştım." dedi.

Galatasaraylı Semih Kaya'dan Barcelona sözleri!

Göztepe galibiyeti ile yükseliş yakalamak istediklerini dile getiren Semih, "Yükselişe geçeceğimizden hiç şüphem yok. Takım arkadaşlarımıza, hocalarımıza güveniyorum. Her zaman iyi mücadele etmek zorundayız. Bu armanın sorumluluğunu bilmemiz gerekiyor. Şu andaki arkadaşlarımız bunu çok iyi şekilde algılıyorlar ve hissediyorlar. İyi olacağını, tekrar güzel bir çıkış yakalayacağımızı biliyorum." şeklinde konuştu.

Galatasaraylı Semih Kaya'dan Barcelona sözleri!

Takımın teknik direktörü Domenec Torrent hakkında açıklama yapan oyuncu, "Hocamızın çalıştığı seviyeleri herkes biliyor. Bunu konuşmak bana düşmez. Kişisel olarak fikrim karakterli ve saygılı, kulübümüze ve camiamıza artı şeyler katmak isteyen bir hocaya sahibiz. Eksiğimiz olan şeyleri çekinmeden yüzümüze vuruyor. Genç ve bizim gibi tecrübeli oyuncular için onunla çalışmak bir şans." ifadelerini kullandı.

Galatasaraylı Semih Kaya'dan Barcelona sözleri!

UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona ile eşleşmesi hakkında konuşan Semih Kaya, "Galatasaray markası Avrupa'da bilinen bir markadır. Avrupa'da oynayan oyuncularımız bu ismin hakkını ettikleri mücadeleyle, kazandıkları maçlarla çok net şekilde gösterdiler. Camia olarak gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Rakibin kim olduğu önemli değil. Kerem ile konuştuğumuzda 'Barcelona çıksın, onlarla oynayalım' dedim. Sonuçta Şampiyonlar Ligi seviyelerinde Real Madrid'e karşı, milli takım seviyelerinde Brezilya'ya karşı oynadım. Onlara seviyemizi gösterelim. Barcelona'nın gelmesine mutlu oldum." dedi.

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