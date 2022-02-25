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Galatasaray'ın Avrupa Ligi maçları ne zaman? Aslan'ın rakibi belli oldu, maçlar ne zaman oynanacak?

Son dakika Galatasaray haberleri... UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray'ın, son 16 turundaki rakibi yapılan kura çekimi sonrası belli oldu. Sarı-kırmızılılar, bu turda Barcelona ile eşleşti. Taraftarlar maçların tarihi ile ilgili bilgileri aratıyor. Peki, Galatasaray'ın Avrupa Ligi maçları ne zaman? Aslan'ın rakibi belli oldu, maçlar ne zaman oynanacak? İşte yanıtı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2022 Cuma 14:21 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2022 Cuma 14:25
Galatasaray'ın Avrupa Ligi maçları ne zaman? Aslan'ın rakibi belli oldu, maçlar ne zaman oynanacak?

Spor Toto Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan ve zirve yarışından uzaklaşan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde ise yoluna emin adımlarla devam ediyor. Sarı-kırmızılıların da yer aldığı son 16 turu kura çekimi gerçekleştirildi. Temsilcimiz Galatasaray, Barcelona ile eşleşti.

📅GALATASARAY'IN AVRUPA LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçları 10 Mart, rövanş maçları ise 17 Mart'ta oynanacak. Galatasaray, Barcelona ile ilk maçını 10 Mart'ta deplasmanda yapacak. Sarı-kırmızılılar rövanşta ise rakibini 17 Mart'ta İstanbul'da ağırlayacak.

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