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Galatasaray Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar 27 Şubat Pazar günü oynanacak olan zorlu mücadele öncesinde hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2022 Cuma 17:51
Galatasaray Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Domenec Torrent yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin sonrasında top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Ardından tam sahada önce savunma, sonra da hücum organizasyonları üzerinde durulan antrenman taktik çalışmayla sona erdi.

Bugün gerçekleştirilen antrenmanda Fernando Muslera, takımdan ayrı topla saha çalışması yaparken Işık Kaan Arslan da özel program dahilinde çalıştı.
Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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