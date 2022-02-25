Galatasaray Olağan Genel Kurulu'nda ortalık karışacak!

Başkan Burak Elmas ve yönetimi, saha içerisinde alınan başarısız sonuçlar sebebiyle idari olarak ibrasızlıkla karşı karşıya. Elmas'a uzun süredir istifa etmesi ve seçime gitmesi yönünde baskılar yapılırken, ibra konusunda gözdağı veriliyordu. Elmas'ın menajerlere ödenen ücretleri açıklamasının ardından 2021 yılının ilk 6 için üyelerin ibrasına sunulacak olan önceki yönetim de zora girdi. Sarı-kırmızılı camiayı 26 Mart'ta tarihi bir kongre bekliyor.

ELMAS, CEFERIN İLE GÖRÜŞTÜ Başkan Burak Elmas, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'i özel olarak ziyaret etti. UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede, dünya futbolundaki dönüşüm ve futbol endüstrisinin geleceği hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmede, Galatasaray'ın köklü tarihine ve Avrupa'daki başarılarına vurgu yapan Ceferin, Galatasaray'ın UEFA için önemine dikkat çekti.