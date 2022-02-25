Galatasaray Olağan Genel Kurulu'nda ortalık karışacak!

Başkan Burak Elmas'ın, geçmiş iki dönemdeki yönetim ve kendi döneminde menajerlere ödenen paraları açıklaması ortalığı karıştırdı. Elmas'ın bu hareketle, üzerindeki eleştiri oklarını, rahmetli Mustafa Cengiz'in yönetimine çevirdiği ifade edildi.
Başkan Burak Elmas'ın, geçmiş iki dönemdeki yönetim ve kendi döneminde menajerlere ödenen paraları açıklaması ortalığı karıştırdı. Elmas'ın bu hareketle, üzerindeki eleştiri oklarını, rahmetli Mustafa Cengiz'in yönetimine çevirdiği ifade edildi.
2016- 2017 sezonundan bu yana menajerlere 39 milyon euro ödendiğini duyuran Elmas, bunun 12 milyon euro'sunu Dursun Özbek, 23 milyon euro'sunu Mustafa Cengiz ve 4 milyon euro'sunu da kendisinin döneminde verildiğini belirtti.
Açıklama sonrası gözler, 26 Mart'ta yapılacak Olağan Genel Kurul'a çevrildi. Bu kurulda Galatasaray tarihinde ilk kez iki yönetim ibrasızlık tehlikesiyle karşı karşıya olacak. 26 Mart'taki Yıllık Olağan Genel Kurul toplantısında Burak Elmas ve yönetiminin 8 aylık görev süresinin yanı sıra bir önceki yönetimin 2021 yılının ilk 6 ayındaki görev süresi mali ve idari anlamda oylanacak.
Başkan Burak Elmas ve yönetimi, saha içerisinde alınan başarısız sonuçlar sebebiyle idari olarak ibrasızlıkla karşı karşıya. Elmas'a uzun süredir istifa etmesi ve seçime gitmesi yönünde baskılar yapılırken, ibra konusunda gözdağı veriliyordu. Elmas'ın menajerlere ödenen ücretleri açıklamasının ardından 2021 yılının ilk 6 için üyelerin ibrasına sunulacak olan önceki yönetim de zora girdi. Sarı-kırmızılı camiayı 26 Mart'ta tarihi bir kongre bekliyor.
ELMAS, CEFERIN İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Burak Elmas, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'i özel olarak ziyaret etti. UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede, dünya futbolundaki dönüşüm ve futbol endüstrisinin geleceği hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmede, Galatasaray'ın köklü tarihine ve Avrupa'daki başarılarına vurgu yapan Ceferin, Galatasaray'ın UEFA için önemine dikkat çekti.
AYSAL DÖNEMİ MERAK EDİLİYOR
Başkan Burak Elmas'ın, kendi dönemi dışında Dursun Özbek ve Mustafa Cengiz yönetimlerinin menajerlere ödediği paraları açıklamıştı. Ünal Aysal dönemiyle ilgili bilgi verilmemesi ise dikkat çekti. Taraftarlar, 3.5 yıllık başkanlığı döneminde 42 futbolcu transfer edip, 110.6 milyon euro bonservis bedeli ödeyen Aysal'ın menajerlere verdiği parayı açıklamasını da istiyor.