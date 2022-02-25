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GALATASARAY HABERİ: Aslan'dan ön libero bombası! Florian Grillitsch acilen alınacak (GS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren Galatasaray, gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor... Sensibile’nin önerdiği ve Torrent’in de uygun gördüğü Grillitsch ilk aday... Sözleşmesinin sonuna gelen 26 yaşındaki ön liberonun transferi en kısa sürede bitirilmeye çalışılacak. İşte tüm detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2022 Cuma 06:50
GALATASARAY HABERİ: Aslan'dan ön libero bombası! Florian Grillitsch acilen alınacak (GS spor haberi)

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Sensibile ve Torrent ile birlikte üçlü bir zirve gerçekleştirdi. Mali şartlar masaya yatırıldı, yeni sezon planlaması kabataslak belirlendi. Sarıkırmızılı takımın kurmayları, Okan Kocuk, Emre Akbaba ve Yunus Akgün'ün yeniden takıma katılmasını kararlaştırdı. Sözleşmesi sona erecek olan Halil, Pena, Babel ve Feghouli'ye veda edilecek, Morutan kiralanacak. Ayrıca Pulgar da Fiorentina'ya dönecek. Elmas, Sensibile ve Torrent öncelikli olarak bir ön libero transfer edilmesi konusunda karar aldı.

GALATASARAY HABERİ: Aslan'dan ön libero bombası! Florian Grillitsch acilen alınacak (GS spor haberi)

ÜZERİNDE UZLAŞILDI

İlk etapta sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyunculara yönelecek olan Galatasaray'da Torrent ve Sensibile ortak bir isim üzerinde anlaştığı öğrenildi. Hoffenheim ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Florian Grillitsch... 26 yaşındaki Avusturyalı ön liberonun aynı zamanda stoper ve 8 numarada da oynayabilmesi olumlu görüldü. Vakit kaybetmeden İngiliz menajeriyle temas kurulması kararı alındı. 16 milyon euro Transfermarkt değeri bulunan Florian Grillitsch'ten transferi için bir önce söz alınmaya çalışılacak.

GALATASARAY HABERİ: Aslan'dan ön libero bombası! Florian Grillitsch acilen alınacak (GS spor haberi)

HOFFENHEIM'E BEDELSİZ GİTTİ

Florian Grillitsch, 1 Temmuz 2017 tarihinde Werder Bremen'den Hoffenheim'e bedelsiz bir şekilde transfer olmuştu. Bu sezon Bundesliga'da oynanan 23 karşılmaşmanın 14'ünde forma şansı buldu.

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