Barcelona'nın yıldızı Pique'den Galatasaray paylaşımı!

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kuraları çekildi.
Temsilcimiz Galatasaray ile eşleşen Barcelona'da yıldız futbolcu Gerard Pique, sosyal medya hesabından sarı-kırmızılı takımla ilgili bir paylaşım yaptı.
35 yaşındaki savunma oyuncusu, paylaşımına Galatasaray'ı etiketleyerek "See you soon" (Yakında görüşürüz) notunu düştü.
Pique'nin bu paylaşımı kısa süre içerisinde çok sayıda etkileşim aldı.
Big win yesterday 💥⚽️— Gerard Piqué (@3gerardpique) February 25, 2022
See you soon @GalatasaraySK 😉
Seguim! #ForçaBarça 🔵🔴💪🏻 pic.twitter.com/NUKVSpkMLu