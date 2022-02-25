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Barcelona'nın yıldızı Pique'den Galatasaray paylaşımı!

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile eşleşen Barcelona'da, kaptan Gerard Pique'den paylaşım geldi. İspanyol yıldız, "Yakında görüşürüz" yorumunu yaptı. İşte o paylaşım...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2022 Cuma 16:27
Barcelona'nın yıldızı Pique'den Galatasaray paylaşımı!

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kuraları çekildi.

Temsilcimiz Galatasaray ile eşleşen Barcelona'da yıldız futbolcu Gerard Pique, sosyal medya hesabından sarı-kırmızılı takımla ilgili bir paylaşım yaptı.

35 yaşındaki savunma oyuncusu, paylaşımına Galatasaray'ı etiketleyerek "See you soon" (Yakında görüşürüz) notunu düştü.

Pique'nin bu paylaşımı kısa süre içerisinde çok sayıda etkileşim aldı.

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