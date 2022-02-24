Haberler Galatasaray Marius Sumudica'dan Galatasaraylı Morutan ve Cicaldau için flaş sözler! "Durumarları kötü"

Marius Sumudica'dan Galatasaraylı Morutan ve Cicaldau için flaş sözler! "Durumarları kötü"

Son olarak Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'u çalıştıran Marius Sumudica, Rumen basınına konuştu. Sumudica, yaptığı açıklamada, Galatasaraylı Olimpiu Morutan Cicaldau'ya dair konuştu. Sumudica, iki futbolcunun da durumunun kötü olduğunu ifade etti. İşte o sözler... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2022 Perşembe 17:01 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2022 Cuma 11:09
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Marius Sumudica'dan Galatasaraylı Morutan ve Cicaldau için flaş sözler! "Durumarları kötü"

Son olarak Yeni Malatyaspor'da foram giyen Marius Sumudica, Galatasaraylı Morutan ve Cicaldau hakkında konuştu. İşte o sözler...

Marius Sumudica'dan Galatasaraylı Morutan ve Cicaldau için flaş sözler! "Durumarları kötü"

"Morutan ve Cicaldau'nun durumu kötü. Morutan çok yetenekli bir oyuncu ama yavaş, hızı düşük ve düşük hızlı futbolcular Türkiye'de oynayamıyor. Özellikle ilk 11'de oyunculardan hız bekleniyor.

Marius Sumudica'dan Galatasaraylı Morutan ve Cicaldau için flaş sözler! "Durumarları kötü"

Onu forvetin arkasına koymak, onu özgürlük vermek gerekiyor. Cicaldau orada henüz tükenmiş değil ama kötü gidiyorlar.

Marius Sumudica'dan Galatasaraylı Morutan ve Cicaldau için flaş sözler! "Durumarları kötü"

Hiç göze hoş gelecek bir futbol oynamıyorlar. Buraaya geldi ama liglerdeki fark bu. Bildiğim kadarıyla Galatasaray, ikisinden de vazgeçmek istiyor. Maxim, Gaziantep'te iyi oynuyor. Maxim ve Alin Tosca, Gaziantep'in vazgeçilmezleri oldular. Djokovic de Adana'ya gitti. Onun için zor olacak ama ileriye doğru, doğru bir adım.

Marius Sumudica'dan Galatasaraylı Morutan ve Cicaldau için flaş sözler! "Durumarları kötü"

Sezon başında büyük umutlarla getirildiler (Morutan-Cicaldau) ama beklentilerin çok uzağındalar. Galatasaray için büyük pişmanlık."

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