Marius Sumudica'dan Galatasaraylı Morutan ve Cicaldau için flaş sözler! "Durumarları kötü"

Son olarak Yeni Malatyaspor'da foram giyen Marius Sumudica, Galatasaraylı Morutan ve Cicaldau hakkında konuştu. İşte o sözler...
Son olarak Yeni Malatyaspor'da foram giyen Marius Sumudica, Galatasaraylı Morutan ve Cicaldau hakkında konuştu. İşte o sözler...
"Morutan ve Cicaldau'nun durumu kötü. Morutan çok yetenekli bir oyuncu ama yavaş, hızı düşük ve düşük hızlı futbolcular Türkiye'de oynayamıyor. Özellikle ilk 11'de oyunculardan hız bekleniyor.
Onu forvetin arkasına koymak, onu özgürlük vermek gerekiyor. Cicaldau orada henüz tükenmiş değil ama kötü gidiyorlar.
Hiç göze hoş gelecek bir futbol oynamıyorlar. Buraaya geldi ama liglerdeki fark bu. Bildiğim kadarıyla Galatasaray, ikisinden de vazgeçmek istiyor. Maxim, Gaziantep'te iyi oynuyor. Maxim ve Alin Tosca, Gaziantep'in vazgeçilmezleri oldular. Djokovic de Adana'ya gitti. Onun için zor olacak ama ileriye doğru, doğru bir adım.
Sezon başında büyük umutlarla getirildiler (Morutan-Cicaldau) ama beklentilerin çok uzağındalar. Galatasaray için büyük pişmanlık."