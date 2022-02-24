Marius Sumudica'dan Galasaraylı Morutan ve Cicaldau için flaş sözler! "Durumarları kötü"

Hiç göze hoş gelecek bir futbol oynamıyorlar. Buraaya geldi ama liglerdeki fark bu. Bildiğim kadarıyla Galatasaray, ikisinden de vazgeçmek istiyor. Maxim, Gaziantep'te iyi oynuyor. Maxim ve Alin Tosca, Gaziantep'in vazgeçilmezleri oldular. Djokovic de Adana'ya gitti. Onun için zor olacak ama ileriye doğru, doğru bir adım.