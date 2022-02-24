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Kıran maça gelmeyecek

Son dönemde büyük gerilim yaşayan Galatasaray ve Çaykur Rizespor, hafta sonunda kozlarını paylaşacak. İki takım için de karşılaşma büyük önem taşırken Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, Galatasaray maçına gitmeyeceğini söyledi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2022 Perşembe 06:50
Kıran maça gelmeyecek
Son dönemde büyük gerilim yaşayan Galatasaray ve Çaykur Rizespor, hafta sonunda kozlarını paylaşacak. İki takım için de karşılaşma büyük önem taşırken Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, Galatasaray maçına gitmeyeceğini söyledi. Tahir Kıran, "İki tane yönetici göndereceğim. İki yönetici haricinde de hiç kimseyi göndermeyeceğim, misafir dahil. Bizim maçımıza gelmediler, biz de gitmeyeceğiz" ifadesini kullandı.
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