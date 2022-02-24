Galatasaray'a Aliou Dieng transferinde dişli rakip! İngiltere'den...

Championship'te şu an en yakın rakibinin 6 puan önünde lider durumda bulunan Fulham, Premier Lig'e güçlü bir kadro ile dönmenin planlarının yaparken Dieng, Londra ekibinin listesinde zirvede yer alıyor. Ancak Mısır ekibinden gelen haberlere göre 24 yaşındaki futbolcuya talip olan başka kulüpler de var. Bunların başında ise Hollanda liginde şu anda zirvede yer alan Ajax var.

GEÇEN SEZON 51 MAÇTA OYNADI

Sezon sonunda Galatasaray, Fulham ve Ajax arasında yaşanacak olası bir çekişmeden kimin galip ayrılacağı belirsizliğini korurken 2026 Haziran'a kadar sözleşmesi bulunan Dieng için Al Ahly'nin isteyeceği bonservis de yarışın seyrini değiştirecek.