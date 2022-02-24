Galatasaray'a Aliou Dieng transferinde dişli rakip! İngiltere'den...

Gedson Fernandes'i ezeli rakibi Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray'da yaz Transfer döneminde de 1 numaralı önceliği ön libero takviyesi olacak. Sarı kırmızılıların gündemindeki isim ise sezon başında da takımla adı anılan Mısır ekibi Al Ahly'de forma giyen Malili futbolu Aliou Dieng.
Devre arasında bu bölgeyi Fiorentina'dan Erick Pulgar'ı sezon sonuna kadar kiralayarak takviyen eden Galatasaray'ın sezon sonunda Dieng için büyük bir transfer yarışına gireceği öne sürüldü.
TRANSFERDE DİŞLİ RAKİPLER
Fransız medyasından Foot Mercato'ya göre Galatasaray ile İngiltere'nin köklü kulübü Fulham sezon sonu Aliou Dieng arasında büyük bir çekişme yaşanacak.