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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Luis Campos dünya yıldızını getiriyor! James Rodriguez...

Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de kötü günler geçiren Galatasaray gelecek sezonun kadrosunu kurmak için yoğun mesai harcıyor. Sarı-kırmızılılarda Burak Elmas'ın danışmanı olarak görev yapan Luis Campos, dünya yıldızı ile bombayı patlatmayı hedefliyor. James Rodriguez'in menajeri Jorge Mendes'in, Kolombiyalı yıldızın Galatasaray'a transferi için yakın arkadaşı Luis Campos ile iletişime geçtiği öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2022 Perşembe 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Luis Campos dünya yıldızını getiriyor! James Rodriguez...

Başkan Burak Elmas'ın danışmanı Luis Campos ve yeni sportif direktör Pasquale Sensibile yönetiminde önümüzdeki sezon için kolları sıvayan Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Luis Campos dünya yıldızını getiriyor! James Rodriguez...

Al Rayyan formasını giyen dünyaca ünlü yıldız James Rodriguez'in Sarı-Kırmızılılar'ın gündemine girdiği iddia ediliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Luis Campos dünya yıldızını getiriyor! James Rodriguez...

AYRILACAĞINI AÇIKLADI

Sezon başında gittiği Katar'da aradığını bulamayan Kolombiyalı futbolcu önceki gün, "5 ay sonra Al Rayyan'dan ayrılıyorum. Müzesi kupalarla dolu bir takımda oynamak istiyorum" açıklamasını yaparak gündemi sarsmıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Luis Campos dünya yıldızını getiriyor! James Rodriguez...

Takvim'in haberine göre; James Rodriguez'e Avrupa'da takım aramaya başlayan menajer Jorge Mendes, yakın arkadaşı olan Luis Campos'la görüşme yaptı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Luis Campos dünya yıldızını getiriyor! James Rodriguez...

Campos'un James'le ilgili gelişmeleri Başkan Burak Elmas'a aktırdığı ve kaynak bulunması halinde bu transferin gerçekleştirilebileceğini ilettiği öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Luis Campos dünya yıldızını getiriyor! James Rodriguez...

Ekonomik anlamda hata yapmak istemeyen ve ince eleyip sık dokuyan Başkan Elmas'ın durumu yöneticilerle görüşeceği ve ardından bir karar verileceği belirlendi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Luis Campos dünya yıldızını getiriyor! James Rodriguez...

113 GOL, 137 ASİST

Daha önce Everton, Bayern Münih ve R.Madrid'de oynayan 30 yaşındaki James 10 numara pozisyonunda ve her iki kanatta görev yapıyor. Kariyeri boyunca 424 maçta 113 gol atıp 137 asist yapan Kolombiyalı futbolcu, 82 kez Kolombiya formasını giyip 23 kez ağları sarstı. James çok etkili bir sol ayağa sahip.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Luis Campos dünya yıldızını getiriyor! James Rodriguez...

SON DÖNEMİ HAYAL KIRIKLIĞI

Monaco formasıyla yıldızı parlayan James, ardından ne Real Madrid ne de Bayern Münih'te bekleneni veremedi. Son olarak Everton'da da hayal kırıklığı yaşatınca Katar'ın yolunu tuttu.

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