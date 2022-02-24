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GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da büyük hayal kırıklığı! Rumen futbolcular yaramadı

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'de bu sezon zirvenin oldukça gerisinde kalan ve düşme hattına yaklaşan Galatasaray'da büyük umutlarla transfer edilen Rumen futbolcular Olimpiu Morutan ile Alexandru Cicaldau, performanslarıyla hayal kırıklığına neden oldu. İşte ayrıntılar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2022 Perşembe 10:42
GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da büyük hayal kırıklığı! Rumen futbolcular yaramadı

Galatasaray'ın yeni transferleri Cicaldau ve Morutan beklentilerin altında kalırken, sarı-kırmızılı takımın 2000'li yıllarda Rumen futbolculardan verim alamaması dikkat çekiyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da büyük hayal kırıklığı! Rumen futbolcular yaramadı

Hagi ve Popescu'nun Galatasaray'ın tarihine altın harflerle yazdırdığı ortamda da Filipescu ve Adrian Ilie de fazla katkı yapmasalar da giderken para kazandıran oyuncular oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da büyük hayal kırıklığı! Rumen futbolcular yaramadı

Ancak 2002'den sonra alınan Lutu, Niculescu, Petre, Tamas, Bratu ve Stancu gibi isimlerin Galatasaray'a katkısı olmadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da büyük hayal kırıklığı! Rumen futbolcular yaramadı

Son dönemde gelen Latovlevici ve Andone da Galatasaray'da herhangi bir etki bırakamadan gönderildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da büyük hayal kırıklığı! Rumen futbolcular yaramadı

SÜREKLİ AŞAĞIYA

Sarı-kırmızılı takıma güç katması beklenilen Cicaldau için bonuslar ve menajer ücretleri hariç 6.5, Morutan içinse 4.1 milyon euro yatırıldı. İki orta sahadan 'Hagi' etkisi yaratması bekleniyordu ama yanından bile geçemediler.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da büyük hayal kırıklığı! Rumen futbolcular yaramadı

Cimbom tarihinin en kötü sezonunu geçirirken kurtarıcı olarak alınan iki Rumen futbolcunun performansı düştükçe düştü. Cicaldau oynadığı son 8 maçta sadece 1 gol, artık kadroya bile giremeyen Morutan ise son 10 maçta 1 asistlik katkı yapabildi.

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