GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da büyük hayal kırıklığı! Rumen futbolcular yaramadı

Son dönemde gelen Latovlevici ve Andone da Galatasaray'da herhangi bir etki bırakamadan gönderildi.

SÜREKLİ AŞAĞIYA Sarı-kırmızılı takıma güç katması beklenilen Cicaldau için bonuslar ve menajer ücretleri hariç 6.5, Morutan içinse 4.1 milyon euro yatırıldı. İki orta sahadan 'Hagi' etkisi yaratması bekleniyordu ama yanından bile geçemediler.