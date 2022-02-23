Pena kaleyi teslim aldı

İnaki Pena kaledeki başarılı performansını sürdürüyor. İspanyol kaleci, Göztepe maçında Ömer Bayram (54) ve Marcao (47)'nun ardından en çok topla buluşan (40) isim oldu. Ayrıca Marcao'dan (34) sonra en fazla pas yapan (30) oyuncuydu. Galatasaray taraftarının bilekleri iyi olduğu için Taylan ve Berkan'ın yerine orta sahada oynatılmasını istediği Pena'nın pas isabeti bu kez 46.7'de kaldı. İki penaltıda ters köşeye yatan İspanyol kaleci buna karşılık Göztepe karşısında da 3 önemli kurtarış yapmayı başardı.