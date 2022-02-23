GALATASARAY HABERLERİ - Halil Dervişoğlu'ndan eleştirilere cevap! O görüntüsü tepki çekmişti...

Galatasaray'ın sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Brentford'dan kiraladığı Halil Dervişoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı açıklama ile eleştirlere cevap verdi.

Göztepe maçının son saniyesinde kazanılan penaltıya sevinmeyen ve yedek kulübesinde tek başına oturan 23 yaşındaki golcü Instagram hesabından paylaşım yaptı.

"BİLİNÇLİ TAVIR YOKTUR"

Galatasaray'da forma giymekten dolayı gurur duyduğunu belirten Halil, "Son maçtaki görüntünün sebebinin müsabakada istediğim performansı sergileyememekten ve takıma gerekli katkıyı sağlayamamış olmaktan kaynaklanan yaşadığım üzüntü sebebiyle olmuştur. Bilinçli veya herhangi bir şahsa karşı olan bir tavır kesinlikle yoktur." ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım: