GALATASARAY HABERİ: Domenec Torrent 3 ismin biletini kesti! Burak Elmas... (GS spor haberi)

Cimbom, Göztepe deplasmanında aldığı mucizevi galibiyetle biraz olsun nefes alsa da sular bir türlü durulmuyor... Takvim'in haberine göre; dün Florya'dan gelen şok haberler, gündeme bomba gibi düşecek cinsten. İddialara göre teknik direktör Domenec Torrent 3 futbolcunun kadro dışı bırakılması konusunda yönetime raporunu sundu.

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Bu futbolcuların Arda Turan, Alparslan Öztürk ve Olimpiu Morutan oldukları belirtiliyor. Arda Turan geçtiğimiz gün Fatih Terim'le beraber fotoğrafını sosyal medya üzerinden paylaşmış ve gündemi sarsmıştı. Torrent'in Terim'e çok yakın olan tecrübeli yıldızın bazı futbolcular üzerinde olumsuz etki yarattığını düşündüğü öğrenildi.