Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ: Domenec Torrent 3 ismin biletini kesti! Burak Elmas... (GS spor haberi)

GALATASARAY HABERİ: Domenec Torrent 3 ismin biletini kesti! Burak Elmas... (GS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'de kötü gidişatın devam ettiği fakat Göztepe galibiyetiyle moral bulan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Domenec Torrent'in disiplinsiz hareketlerinden dolayı 3 yıldızın kadro dışı bırakılması için yönetime rapor verdiği öğrenildi. Ancak Başkan Elmas'ın yaşanan krizin daha da derinleşeceğini düşündüğü için İspanyol hocayı 'şimdilik' frenlediği belirlendi. İşte tüm detaylar ve o isimler... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2022 Çarşamba 06:50 Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2022 Çarşamba 07:01
GALATASARAY HABERİ: Domenec Torrent 3 ismin biletini kesti! Burak Elmas... (GS spor haberi)

Cimbom, Göztepe deplasmanında aldığı mucizevi galibiyetle biraz olsun nefes alsa da sular bir türlü durulmuyor... Takvim'in haberine göre; dün Florya'dan gelen şok haberler, gündeme bomba gibi düşecek cinsten. İddialara göre teknik direktör Domenec Torrent 3 futbolcunun kadro dışı bırakılması konusunda yönetime raporunu sundu.

GALATASARAY HABERİ: Domenec Torrent 3 ismin biletini kesti! Burak Elmas... (GS spor haberi)

FOTOĞRAF ÇOK KONUŞULDU

Bu futbolcuların Arda Turan, Alparslan Öztürk ve Olimpiu Morutan oldukları belirtiliyor. Arda Turan geçtiğimiz gün Fatih Terim'le beraber fotoğrafını sosyal medya üzerinden paylaşmış ve gündemi sarsmıştı. Torrent'in Terim'e çok yakın olan tecrübeli yıldızın bazı futbolcular üzerinde olumsuz etki yarattığını düşündüğü öğrenildi.

GALATASARAY HABERİ: Domenec Torrent 3 ismin biletini kesti! Burak Elmas... (GS spor haberi)

İspanyol hocanın hedefindeki bir başka isim olan Alpaslan son 3 maçın kadrosuna alınmadı. Torrent'in disiplinsiz hareketleri nedeniyle taktik toplantıdan kovduğu iddia edilen yıldız futbolcunun son dönemdeki sosyal medya paylaşımları da dikkatleri çekiyor. Son dönemin büyük hayal kırıklıklarından biri olan Morutan'ın ise Fatih Terim'in gidişi sonrasında Florya'da çok disiplinsiz hareketler sergilediği ve idmanlardaki isteksiz görüntüsü ile Torrent'in tepkisini çektiği belirtiliyor.

GALATASARAY HABERİ: Domenec Torrent 3 ismin biletini kesti! Burak Elmas... (GS spor haberi)

RİZE MAÇI KAZANILIRSA...

İspanyol teknik adamın kadro dışı talebinin şu anda Başkan Burak Elmas tarafından veto edildiği ifade ediliyor. Başkan Elmas'ın böyle bir hamlenin yaşanan büyük krizi daha da derinleştireceği konusunda ciddi endişeler yaşadığı öğrenildi. Ancak hafta sonu oynanacak Rizespor maçının da kazanılması durumunda Başkan Elmas'ın 3 futbolcuyla ilgili talebi yeniden gözden geçireceği gelen bilgiler arasında.

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