Yok böyle maç

Süper Lig'de Galatasaray'ın Göztepe'ye konuk olduğu mücadele her anıyla nefes kesti. Karşılaşma normal seyrinde devam ederken, ilk devrenin bitimine yakın İzmir temsilcisi penaltı kazandı. Göztepe skoru 1-1'e taşırken, maçın ikinci devresi tam anlamıyla penaltı festivaline sahne oldu. Hem Galatasaray hem de Göztepeli oyuncuların acemice hareketleri sebebiyle hakem Arda Kardeşler, VAR başındaki Mete Kalkavan'ın da inceleme tavsiyeleriyle tam 3 defa daha penaltı noktasını gösterdi.



REKOR KIRILDI



Göztepe'nin Galatasaray'ı ağırladığı mücadelede tam 4 penaltı kararı çıktı. Bu sezon Süper Lig'de ilk defa bir maçta 4 penaltı kullanıldı. Galatasaray'da Taylan Antalyalı ve Ömer Bayram elle oynama sebebiyle penaltıya neden oldular. Göztepe'de ise Dino Arslanagic uzaklardan kullanılan serbest vuruşta elle oynadı. Uzatma bölümünde ise Berkan Emir meşin yuvarlağı içeri çeviren Emre Kılınç'ın ayağına bastı. Mete Kalkavan'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen Arda Kardeşler maçta 4. defa penaltı noktasını gösterdi.



TARAFTARLAR SAHAYA İNDİ!



Dün akşamki maçta ev sahibi takımın taraftarları sahaya indi. G.Saray'ın penaltı kazanmasına sinirlenen taraftarlar, hakem Arda Kardeşler'e gitmeye çalıştı. Göztepeli futbolcular ve güvenlik görevlileri, taraftarları son anda tutarak sahadan çıkardılar.



'BİR ATKI BİR OYUNCAK'



Göztepe Kulübü ve Türk Kızılay İzmir Şubesi ortaklığıyla 2018, 2019 ve 2020 yıllarında gerçekleştirilen "Bir Atkı Bir Oyuncak" projesi bir kez daha tekrarlandı. Gürsel Aksel Stadı çevresinde kurulan Kızılay çadırlarına taraftarlar atkı, bere, eldiven ve oyuncak bağışı yaptı. Ahmet Çalık için de Türk Kızılay İzmir Şubesi tarafından pilav ve kavurma dağıtıldı.



SAÇMA HATALAR YAPTIK



Dün akşam Göztepe adına 2 gol kaydeden Cherif Ndiaye, maç sonu çok üzgün olduğunu söyledi. Ndiaye, "İki gol attım ama mutlu değilim. Yaşadıklarımızla ilgili söyleyecek söz bulamıyorum. Kazanmak için her şeyi denedik ama saçma hatalar yaptık, pahalıya mal oldu. Hatalarımıza çalışacağız. Buradan ders alacağız ve önümüze bakacağız" ifadelerini kullandı.



İRFAN CAN MAÇ SONU ÇILDIRDI!



Göztepe kalecisi İrfan Can, maç sonunda çılgına döndü. Galatasaraylı Mohamed ile bir tartışma yaşayan İrfan Can, sinirlerine hakim olamadı ve Mısırlı futbolcunun üzerine yürümek istedi. Başta kaptan halil olmak üzere Göztepeli futbolcular İrfan Can'ı sakinleştirmekte zorlandı.



TAYLAN: HATALAR YAPTIM



Galatasaraylı Taylan Antalyalı, 3-2'lik Göztepe galibiyeti sonrasında öz eleştiri yaptı. Taylan, "Bu sene birkaç maçta hata yaptım ve golle sonuçlandı. Çok üzgünüm. Arkadaşlarıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Bir daha yapmamak adına hatalarımdan ders alıyorum" dedi.



OMAR: HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRDİM



G.Saray'da 14 ay sonra sahalara geri dönen Omar, "Çok zor zamanlardan geçtim, çok mücadele ettim. Hayalimi ikinci kez gerçekleştirdim, futbola 2. kez geri döndüm. Sahaya geri döndüğümde 3 puanı almak mutluluk yarattı bende" dedi.