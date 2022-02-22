Tartışılan kare

G.Saray küme düşme stresi yaşarken önceki gece ilginç bir buluşma vardı. Cimbom'un eski hocası Fatih Terim, Florya'da birlikte çalıştığı ekibiyle buluştu. Bu toplantıya kaptan Arda Turan da katıldı. Arda'nın Fatih Terim ile verdiği poz gün boyu konuşuldu. Bir kesim G.Saray taraftarı "Göztepe maçından önce bu kareyi vermek yakışmadı" yorumları yaptı. Diğer kesim ise "Bir süredir birbirini görmeyen insanların buluşmasında ne var. Başkan Burak Elmas da Torrent ile Florya'da kahkahalar atıyordu. Bunlar normal" cevabını verdi.