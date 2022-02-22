Pulgar vasatı aşamadı

Devre arasında kadrosuya katılan Erick Pulgar, dün beklenen oyunu sahaya koyamadı. Orta alanda ilk kez 11'de çıkan tecrübeli oyuncu, 61 dakika sahada kalabildi. Yerini Cicaldau'ya bırakan Şilili orta saha, 8 ikili mücadelenin 5'ini kazansa da takımı ileri taşıyamadı.
Devre arasında kadrosuya katılan Erick Pulgar, dün beklenen oyunu sahaya koyamadı. Orta alanda ilk kez 11'de çıkan tecrübeli oyuncu, 61 dakika sahada kalabildi. Yerini Cicaldau'ya bırakan Şilili orta saha, 8 ikili mücadelenin 5'ini kazansa da takımı ileri taşıyamadı.