Kral kükredi G.Saray kazandı

Galatasaray, yıllarca unutulmayacak karşılaşmada Göztepe'yi 3-2 mağlup ederek ligde 6 maç sonra sahadan galibiyetle ayrıldı. Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakada henüz 3. dakikada Victor Nellson'un golüyle 1-0 öne geçen sarı-kırmızılı ekip üstünlüğünü koruyamadı. Oyundan düşen Cimbom rakibini izlemeye başlarken ilk yarının son anlarında Cherif Ndiaye'nin penaltıdan eşitliği sağlayan golü geldi. İkinci devreye de iyi başlayan ev sahibiydi.

TORRENT İLK KEZ

Ancak düşme hattının ateşini iyiden iyiye hisseden Galatasaray'ın da söyleyecek son bir sözü vardı. Göztepe maçının son anlarında yeniden sarı-kırmızılı takıma katılan Bafetimbi Gomis 83 ve 90+9'da kazanılan iki penaltı vuruşunu ağlara yolladı ve Cimbom'a 2022'nin ilk galibiyetini getirdi ve rahat bir nefes almasını sağladı. Süper Lig'de 6 maç sonra sahadan galibiyetle ayrılan Galatasaray, 26. haftanın ardından puanını 32'ye çıkardı.

BU MAÇ TAM BİR DELİLİKTİ

Galatasaray'ın başında ilk galibiyetini alan Domenec Torrent, Göztepe karşısında inanılmaz bir maç oynadıklarını söyledi. İspanyol hoca, "Oyuncular, taraftar ve bizi destekleyen yönetim, bu başarıyı hak ediyordu. Bu maç tam bir delilikti. İkinci yarıda 4-3-3'e döndük ve bu anahtardı bence. İlk yarıda kontrol edemediğimiz 5'li vardı çünkü. Takımın tekrardan kendilerine inanabilmeleri için bu galibiyete ihtiyacı vardı" dedi.

İLK YARI GÖZTEPE'Yİ SEYRETTİ

Galatasaray ilk yarıda tanınmaz haldeydi. Göztepe yüzde 69'a 31'lik topla oynama yüzdesi yakaladı. Aslan 2 şut atıp, 2 isabet bulurken, ev sahibi 8 şut çekti, 2 kez kaleyi buldu. Başarılı paslarda da 198'e 65 büyük fark vardı. Ayrıca Galatasaray, ligde en fazla pas hatası yaptığı ilk yarıyı oynadı (50).

ARDA VE MORUTAN NEDEN YOK?

Torrent, Alpaslan, Arda ve Morutan'ın kadroya alınmamasıyla ilgili, "Performansa bakıyoruz ona göre değerlendiriyoruz" dedi. Tecrübeli çalıştırıcı, "22 tane oyuncumuz var. 3 tanesinin dışarıda kalması zorunlu. Antrenmanları her gün izliyorum ve karar veriyorum" dedi.

YİNE GOMİS YİNE GÖZTEPE

Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna dahil ettiği Bafetimbi Gomis, Süper Lig'de bin 374 gün sonra ilk golünü yine Göztepe deplasmanında attı. Gomis, ligde son olarak Galatasaray'ın şampiyon tamamladığı 2017-2018 sezonunda 19 Mayıs 2018'de Göztepe'yi 1-0 yendiği müsabakada golünü penaltıdan kaydetmişti.

OMAR'A HEDİYE ETTİ

Göztepe maçına damga vuran Gomis, galibiyeti 14 ay sonra sahalara geri dönen Omar'a armağan etti. Fransız yıldız, "Gol attığım için çok onur duyuyorum. Kazandığımız zaferi, Omar'a armağan etmek istiyorum. Galatasaray aşıkları için bugün goller attım. Türkiye'nin en büyük kulübü olan Galatasaray'ı, tekrar hak ettiği yere taşımak istiyoruz" diye konuştu.