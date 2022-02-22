Galatasaraylı yıldıza şok tepki! Taraftar isyan etti

Galatasaray 'da Taylan Antalyalı bu sezon gösterdiği performansla taraftarın tepkisini çekiyor. Son oynanan Göztepe maçında penaltıya sebebiyet veren 27 yaşındaki futbolcu eleştirilerden nasibini aldı.

"Sokaktaki her iki kişiden biri Taylan Antalyalı'dan daha iyi topçu olabilir."