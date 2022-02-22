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Galatasaraylı yıldıza şok tepki! Taraftar isyan etti

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray'ın Göztepe'yi 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada Taylan Antalyalı performansıyla eleştiri oklarının hedefine geldi. Karşılaşmanın ilk yarısında bir penaltıya sebep olan 27 yaşındaki futbolcu sarı-kırmızılı taraftarların tepkisine maruz kaldı. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2022 Salı 10:10 Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2022 Salı 10:12
Galatasaraylı yıldıza şok tepki! Taraftar isyan etti

"Taylan Antalyalı sen bu takıma en büyük ihanetsin."

Galatasaraylı yıldıza şok tepki! Taraftar isyan etti

"Taylan penaltı vermek için topu bildiğin avuçluyor."

Galatasaraylı yıldıza şok tepki! Taraftar isyan etti

"Taylan Antalyalı bu sezon çok bireysel hata yaptı! Taylan Antalyalı top kontrolünü geliştirmeli!

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