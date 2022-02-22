Galatasaraylı yıldıza şok tepki! Taraftar isyan etti

Galatasaray'da Taylan Antalyalı bu sezon gösterdiği performansla taraftarın tepkisini çekiyor. Son oynanan Göztepe maçında penaltıya sebebiyet veren 27 yaşındaki futbolcu eleştirilerden nasibini aldı.
İşte o sözler...
Galatasaray'da Taylan Antalyalı bu sezon gösterdiği performansla taraftarın tepkisini çekiyor. Son oynanan Göztepe maçında penaltıya sebebiyet veren 27 yaşındaki futbolcu eleştirilerden nasibini aldı.
İşte o sözler...
"Taylan Antalyalı artık seni Galatasaray ilk 11'inde görmek istemiyoruz"
"Sokaktaki her iki kişiden biri Taylan Antalyalı'dan daha iyi topçu olabilir."
"Taylan Antalyalı sen bu takıma en büyük ihanetsin."
"Taylan penaltı vermek için topu bildiğin avuçluyor."
"Taylan Antalyalı bu sezon çok bireysel hata yaptı! Taylan Antalyalı top kontrolünü geliştirmeli!
"Taylan Antalyalı ve Ömer Bayram ise Galatasaray'da futbolcu olacak kapasitede değil..."
"Ömer Bayram ve Taylan Antalyalı'nın 11 oynadığı hiçbir maçı izlemeyeceğim."