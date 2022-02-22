Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Göztepe-Galatasaray maçını değerlendirdi!

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Göztepe-Galatasaray maçını değerlendirdi!

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, Göztepe ile deplasmanda karşı karşıya geldi. 4 penaltı kararının çıktığı mücadelede gülen taraf 3-2'lik skorla Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla, Torrent dönemindeki ilk galibiyetini almış oldu. Spor yazarları da maçı dikkat çeken sözlerle yorumladı. İşte o yazılar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2022 Salı 07:17
GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Göztepe-Galatasaray maçını değerlendirdi!

NE ODAKLI / REHA KAPSAL
Galatasaray sezon başı hedeflerinden çok uzak bir maça çıktı. Gelinen noktada tek hedefi aynı doğrultuda ligden düşmemek ve galibiyet olan Göztepe'yle oynadı. Atmosfer ve gerilim açısından yüksek bir maç olacağı aşikardı. Galatasaray'ın, Göztepe gibi ön alan presli oyunu tercih eden ve kısa yoldan gol atmayı düşünen takıma karşı öne geçmesi önemliydi. Bundan sonraki süreçte topa sahip olacak oyuncuların sahada olmaması ki bu bir teknik adam anlayışı olabilir.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Göztepe-Galatasaray maçını değerlendirdi!

Ön alanda pres, geçiş oyunları aynı zamanda savunma arkasına atılacak toplarla eksik yakalayıp kontraları da denemek olacaktı. Ama bu eldeki kadroda bu iki oyun da oynanamadı. Baskı yedikçe zaten bireysel hataya müsait oyuncu profilleri olan ve dengesizce hareket eden isimleri bulunan Galatasaray'ın yine kronikleşmiş hastalığı ortaya çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Göztepe-Galatasaray maçını değerlendirdi!

Hem bu oyuncuların yetersizliği ve hem de oynatılma tercihleri de bunun baş sebebiydi.
İşin tuhafı penaltılar, uzun süredir sağlık sorunlarından dolayı olmayan Omar'ın tarafından değil de sol kanattan geldi. Bu birçok şeyi anlatıyor. Orta alanda Pulgar ve Taylan ile başlamak oyunu kuramamak demektir. Bu aynı zamanda rakip ceza sahasında topla buluşamamaktır.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Göztepe-Galatasaray maçını değerlendirdi!

Galatasaray'ın bu ölü toprağını üzerinden atması da 2 gol yemesinden sonra oldu.
Hem oyuncu değişikliği hem geriye düşmekten sonra Gomis gibi lider oyuncunun sahaya girmesi takımı toparladı. Bu kötü, kabullenmiş, isteksiz ve korkak futbolun Galatasaray adına düzelmesini Gomis'in oyuna girişi sağladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Göztepe-Galatasaray maçını değerlendirdi!

Kaybedecek hiçbir şeyi kalmadığı düşüncesiyle öne çıkan, riskler alan ve yakalanan momentum oyunun Galatasaray'a dönüşünün sinyaliydi. Bunu en iyi şekilde değerlendiren Galatasaray, son bölümde çok iyi oynamadığı anları iyi değerlendirip ileriki maçlara da yansıyacak 3 puanla evine döndü.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Göztepe-Galatasaray maçını değerlendirdi!

Galatasaray'ın, Torrent'le 2-3 maç aynı ilk 11'de çıkmaması, hala farklı seçimler yapması oynanan oyunun tarifini de zorlaştırıyor. Kısa vadede daha pragmatik antrenörlük yapıp böyle 'ne oyun odaklı ne de kazanma odaklı' görüntüden uzak olan takımına bir an önce nasıl kimlik kazandıracağını bulması gerekir.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Göztepe-Galatasaray maçını değerlendirdi!

MAHKUM MU! / LEVENT TÜZEMEN

Ömer Bayram ile Taylan Antalyalı sezon başından beri Galatasaray'da "İçimizdeki İrlandalılar" gibi oynuyorlar. Alanya, Giresun ve Trabzonspor maçlarında yenilgiye neden olan ve Göztepe önünde aptalca penaltı yapan Ömer hala oynuyor. Kasımpaşa, Fenerbahçe, Sivasspor maçlarında hata yapan Trabzon maçında ölümcül hataya neden olan ve Göztepe önünde aptalca penaltı yapan Taylan vazgeçilmez oluyor. Oyun zekaları kısıtlı, becerisi olmayan, yeteneksiz Ömer ile Taylan'a Galatasaray kulübü mahkum mu? Ayıp. Ayıp.
Ayıp…

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Göztepe-Galatasaray maçını değerlendirdi!

Yine koskoca Galatasaray'ı kulübü çapsız ve vizyonsuz Domenec'e teslim edenler utansın. Adam hoca bile değil. Galatasaray Nelson'la erken golü bulduktan sonra Göztepe kalesine atak bile yapamadı. Neden? Halil "Jogging" yapar gibi koşuyor, gölge markaj yapıyor. Babel oyunda yok.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Göztepe-Galatasaray maçını değerlendirdi!

Mustafa rakibi bırak kovalamayı önde baskı bile yapmıyor. Gücü yettiğince oynayan Omar'dan Galatasaraylı oyuncular "Biz de iyi oynayalım" diyemiyor. Halil, Babel, Ömer, Taylan Mustafa dökülüyor, Galatasaray rakip kaleye gidemiyor ama Domenec ikinci yarıya değişiklik yapmadan müthiş oynamışlar gibi aynı oyuncularla başlıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Göztepe-Galatasaray maçını değerlendirdi!

İkinci 45'te Gomis'i ve alması gerekirken Domenec Galatasaray 2-1 geriye düştükten sonra Fransız golcüyü "Gel bizi kurtar" diye oyuna alıyor. Domenec'in kenarda oturttuğu Gomis ile Emre Kılınç mucizeye Galatasaray'ı galibiyete taşıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Göztepe-Galatasaray maçını değerlendirdi!

Burak Elmas başkan size ve Işıtan Gün'e sesleniyorum;
Mucizevi galibiyetin sarhoşluğuna kapılmadan ve oyunu okuyamayan, rastgele takım kuran, değişiklikleri yapamayan, oyuna müdahale edemeyen ve oyuncuların duygularına hatip etmeyen Domenec ile yola devam etmeyin.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Göztepe-Galatasaray maçını değerlendirdi!

REZALET / ERMAN TOROĞLU

Yazıya nereden başlasak ve nerede bitirsek… Şöyle başlayalım; dakika 86, Göztepe 2-1 galip, Galatasaray doldur boşalt yapıyor. Bu dakikaya kadar da sahada daha akıllı dikkatli oynayan bir Göztepe var. İlk yarı G.Saray sahada hiç yok. İkinci yarı Babel'in çıkması, Gomis'in girmesi, Emre Kılınç'ın girmesi oyunu G.Saray lehine biraz değiştirdi. Ama yine de G.Saray iyi top oynamıyordu ama baktılar ki pabuç pahalı ne var ne yok mücadele etmeye başladılar.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Göztepe-Galatasaray maçını değerlendirdi!

90 dakika sahada G.Saray takımını idare edecek iki veya bir tane oyuncu yoktu. Herkes bir şekilde bildiğini oynuyordu. Mesela Taylan, mesela Ömer Bayram… Bunlar şu anda G.Saray kadrosunda olmaması gereken oyuncular.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Göztepe-Galatasaray maçını değerlendirdi!

Bence dün gecenin yıldızı VAR'daki Mete Kalkavan'dı. Çok doğru bir şekilde pozisyonlara el koydu ve hakemi çağırdı. Bu kadar VAR'a gidildiği zaman da sahadaki hakemin otoritesi kalmıyor, seyirci de fazlaca isyan etmeye başlıyor. Maçı idare eden VAR mı yoksa sahadaki hakem mi diye haliyle kafalarda soru işareti kalıyor. Düşünün VAR olmasa maç kaç kaç biterdi. Ben size söyleyeyim, kaç kaç bitmezdi, karakolda biterdi!

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Göztepe-Galatasaray maçını değerlendirdi!

Heyecan dolu bir maçtı, biraz top oynamaya çalışan takım Göztepe idi. G.Saray hiçbir şey oynamadan büyük takım avantajıyla bu maçı kazandı. Ama sakın G.Saray bu görüntüyle düzelir falan demeyin. Galatasaray için bu maç bu maç 3 puan değil 6 puanlık maçtı. Göztepe'yi çukura itti, kendi çukurun üstüne tutundu.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Göztepe-Galatasaray maçını değerlendirdi!

Bakınız G.Saray'ın nerelerde olması gerekirken biz neler yazıyoruz. Çok kestirmeden şunu söyleyeyim ve yazımı bitireyim; bu sahadaki G.Saray'ın sorumlusu başta Fatih Terim'dir, sonra yeni seçilen Başkan ve yönetimdir, sonra da bu başkanın getirdiği bu teknik adamdır. Bu kadar basit! Kimse bu rezalet G.Saray'dan 'Benim sorumluluğum yok' deyip kurtulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Göztepe-Galatasaray maçını değerlendirdi!

ELDEN ELE / SERKAN KORKMAZ

Öncelikle belirtmeliyim ki, Galatasaray bu kadar kritik bir maça pek çok polemik ve tuhaf gündemin gölgesinde çıktı. Hiçbir sakatlığı ve cezası olmayan ve maç kadrosunda bulunmayan Arda Turan'ın, Fatih Terim ile fotoğraf çektirmesi gibi son derece yersiz gündemler.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Göztepe-Galatasaray maçını değerlendirdi!

Arda ile Terim'in buluşması, konuşması, fotoğraf çektirmesi son derece normal aslında ama hem ülkemizin futbol iklimi hem de Galatasaray'ın gündemi bu basit mevzuyu bile büyük bir karmaşaya çevirmeye son derece müsait. Morutan'ın kadroya alınmaması da hayli büyük bir mevzuya dönüştü.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Göztepe-Galatasaray maçını değerlendirdi!

Dün akşamki maç çok net ortaya koydu ki; Galatasaray büyük bir tehlikeyle karşı karşıya. Galatasaray'ın sezon sonuna kadar oynayacağı içerideki altı maç (sırasıyla) şöyle;
Çaykur Rize, Beşiktaş, Karagümrük, Yeni Malatyaspor, Sivasspor ve Adana Demirspor...

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Göztepe-Galatasaray maçını değerlendirdi!

Tarihinin en kötü sezonunu yaşayan sarı kırmızılılar deplasmandaysa (sırasıyla); Konyaspor, Gaziantep, Fenerbahçe, Altay, Başakşehir ve Antalyaspor'la oynayacaklar. Bu on iki maçın kaçında Galatasaray'ı favori görüyorsunuz bilmem ama Kayserispor, geçen sezon 41 puanla kümede kalmış altındaki dört takım düşmüştü.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Göztepe-Galatasaray maçını değerlendirdi!

Göztepe maçı öncesi on dört maçta yalnızca bir galibiyet almış bir takımdan bahsettiğimizi unutmayalım. Kulübün genleri ve egosu, içeride oynanacak maçlarda her ne pahasına olursa olsun galibiyet için sahaya çıkılmasını gerektirir. Bu sebeple deplasmanda alınacak her puan çok kritik olacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Göztepe-Galatasaray maçını değerlendirdi!

Dün akşam biri Taylan, diğeri Ömer tarafından sebebiyet verilen iki acemice penaltıyla öne geçtiği bir maçı daha neredeyse kazanamıyordu Galatasaray. Göztepeli oyuncular acemice penaltı yaptırma konusunda "biz daha iddialıyız" diyerek üç puanı rakiplerine hediye ettiler. Eşi benzeri görülmemiş, çok tuhaf bir maçtı. Tahminimce hafızalardan silinmesi onlarca yıl alacak.

DİĞER
Son dakika: Cedi Osman, ABD dönüşü soluğu sevgilisi Ebru Şahin'in yanında aldı! Ebru Şahin'den romantik paylaşım
Melissa Eliyeşil’in eşi Kont Charles Alexander von Faber-castell miras kavgasında huzura kavuştu! 5.9 milyar TL’lik...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor