GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Göztepe-Galatasaray maçını değerlendirdi!

NE ODAKLI / REHA KAPSAL

Galatasaray sezon başı hedeflerinden çok uzak bir maça çıktı. Gelinen noktada tek hedefi aynı doğrultuda ligden düşmemek ve galibiyet olan Göztepe'yle oynadı. Atmosfer ve gerilim açısından yüksek bir maç olacağı aşikardı. Galatasaray'ın, Göztepe gibi ön alan presli oyunu tercih eden ve kısa yoldan gol atmayı düşünen takıma karşı öne geçmesi önemliydi. Bundan sonraki süreçte topa sahip olacak oyuncuların sahada olmaması ki bu bir teknik adam anlayışı olabilir.

Ön alanda pres, geçiş oyunları aynı zamanda savunma arkasına atılacak toplarla eksik yakalayıp kontraları da denemek olacaktı. Ama bu eldeki kadroda bu iki oyun da oynanamadı. Baskı yedikçe zaten bireysel hataya müsait oyuncu profilleri olan ve dengesizce hareket eden isimleri bulunan Galatasaray'ın yine kronikleşmiş hastalığı ortaya çıktı.