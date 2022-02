GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Göztepe-Galatasaray maçını değerlendirdi!

Tarihinin en kötü sezonunu yaşayan sarı kırmızılılar deplasmandaysa (sırasıyla); Konyaspor, Gaziantep, Fenerbahçe, Altay, Başakşehir ve Antalyaspor'la oynayacaklar. Bu on iki maçın kaçında Galatasaray 'ı favori görüyorsunuz bilmem ama Kayserispor, geçen sezon 41 puanla kümede kalmış altındaki dört takım düşmüştü.

Göztepe maçı öncesi on dört maçta yalnızca bir galibiyet almış bir takımdan bahsettiğimizi unutmayalım. Kulübün genleri ve egosu, içeride oynanacak maçlarda her ne pahasına olursa olsun galibiyet için sahaya çıkılmasını gerektirir. Bu sebeple deplasmanda alınacak her puan çok kritik olacak.