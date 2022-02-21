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Torrent’in son şansı

Fatıh Terim'in yerine teknik direktörlük görevine getirilen Domenec Torrent yönetiminde çıktığı 5 lig maçında da galibiyet göremedi. Sarı-kırmızılı takım, İspanyol teknik adam idaresinde ligde oynadığı Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarını kaybederken, Aytemiz Alanyaspor ve Yukatel Kayserispor ile de berabere kaldı. Bugün de kaybederse Domenec Torrent'in gönderilmesi ihtimali yüksek görülüyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2022 Pazartesi 06:50
Torrent’in son şansı
Fatıh Terim'in yerine teknik direktörlük görevine getirilen Domenec Torrent yönetiminde çıktığı 5 lig maçında da galibiyet göremedi. Sarı-kırmızılı takım, İspanyol teknik adam idaresinde ligde oynadığı Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarını kaybederken, Aytemiz Alanyaspor ve Yukatel Kayserispor ile de berabere kaldı. Bugün de kaybederse Domenec Torrent'in gönderilmesi ihtimali yüksek görülüyor.
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