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SPOR HABERİ - Galatasaray'ın genç yıldızı Beknaz Almazbekov'dan çok konuşulacak Fenerbahçe paylaşımı!

Spor haberi... Ezeli rakiplerden Galatasaray ile Fenerbahçe'nin akademi takımları karşı karşıya geldi. Oynanan iki mücadeleninin birini Fenerbahçe kazanırken, bir karşılaşmada gülen taraf Galatasray oldu. Sarı-Kırmızılı ekibin bu galibiyeti sonrası genç yıldız Bekna Almazbekov'dan çok konuşulacak paylaşım geldi. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2022 Pazartesi 12:34
SPOR HABERİ - Galatasaray'ın genç yıldızı Beknaz Almazbekov'dan çok konuşulacak Fenerbahçe paylaşımı!

Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını bu kez akademi klasmanında paylaştı. Galatasaray derbiyi farklı kazanırken galibiyet sonrası sarı-kırmızılıların dikkat çeken ismi Beknaz Almazbekov'dan paylaşım geldi. Diğer maçı ise sarı-lacivertliler 3-1'lik skorla kazandı.

SPOR HABERİ - Galatasaray'ın genç yıldızı Beknaz Almazbekov'dan çok konuşulacak Fenerbahçe paylaşımı!

5-0'LIK SKOR
Elit U17 Ligi 16. hafta maçında Galatasaray 17 Yaş Altı Futbol Takımı, Fenerbahçe'ye konuk oldu. Dereağzı Lefter Küçükandonyanis Tesisleri'nde oynanan karşılaşmayı Galatasaray 5-0'lık skorla kazandı. Bu skorla Sarı-kırmızılılar 1. Grup'taki liderliğini sürdürdü.

SPOR HABERİ - Galatasaray'ın genç yıldızı Beknaz Almazbekov'dan çok konuşulacak Fenerbahçe paylaşımı!

U16'DA FENERBAHÇE 3-1 KAZANDI
U16 takımları arasındaki maçı Fenerbahçe 3-1 kazandı. U16 takımları arasındaki maçta Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Görkem İbrahim, 10. dakikada Emirhan Arkutçu ve 80. dakikada Görkem Fedai attı. Galatasaray'ın tek golü 20. dakikada İsmail Yahşi'den geldi.

SPOR HABERİ - Galatasaray'ın genç yıldızı Beknaz Almazbekov'dan çok konuşulacak Fenerbahçe paylaşımı!

BARAN DEMİROĞLU HAT-TRİCK YAPTI
Galatasaray'a U17 derbisinde galibiyeti getiren golleri 8, 45 ve 68. dakikalarda Baran Demiroğlu, 25. dakikada Ali Turap Bülbül ve 87. dakikada İnanç Gündüz attı.

SPOR HABERİ - Galatasaray'ın genç yıldızı Beknaz Almazbekov'dan çok konuşulacak Fenerbahçe paylaşımı!

"SARMIYOR ARTIK"
Milliyet'in derlediği habere göre; Galatasaray'ın genç yeteneği Beknaz Almazbekov sosyal medyadan sert gönderme yaptı. Fenerbahçe maçından fotoğraf paylaşan Beknaz, "Sarmıyor artık" ifadesini kullandı. Bu sözlere Sarı-Lacivertli taraftarlar sosyal medyada tepki gösterdi.

SPOR HABERİ - Galatasaray'ın genç yıldızı Beknaz Almazbekov'dan çok konuşulacak Fenerbahçe paylaşımı!

ÖNCEKİ DERBİYE DAMGA VURMUŞTU
Galatasaray'ın altyapısında dikkat çeken isimlerden olan Beknaz Almazbekov adından söz ettirmeye devam ediyor. Cim Bom'un altyapıdaki yıldız adaylarından 16 yaşındaki Beknaz Almazbekov, bir önceki U17 derbisine damgasını vurmuştu.

SPOR HABERİ - Galatasaray'ın genç yıldızı Beknaz Almazbekov'dan çok konuşulacak Fenerbahçe paylaşımı!

BU SEZON FENERBAHÇE'YE 4 GOL ATTI
Galatasaray , Florya'daki maçta Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederken, goller Beknaz (2) ve Yasin'den geldi. Sezonun ilk yarısında Fenerbahçe 'ye harika bir frikik golü atan genç oyuncu bu kez yine 2 gol birden attı.

SPOR HABERİ - Galatasaray'ın genç yıldızı Beknaz Almazbekov'dan çok konuşulacak Fenerbahçe paylaşımı!

16 YAŞINDAKİ KIRGIZ BEKNAZ ALMAZBEKOV İDMANDA
Öte yandan 7 Şubat'ta Galatasaray altyapısında forma giyen 16 yaşındaki Kırgız Beknaz Almazbekov ilk kez A takımla idmana çıkmıştı. U17 takımının 16 yaşındaki Kırgız oyuncusu Beknaz Almazbekov, teknik heyetin gözüne girmeyi başardı.

SPOR HABERİ - Galatasaray'ın genç yıldızı Beknaz Almazbekov'dan çok konuşulacak Fenerbahçe paylaşımı!

GELECEĞİN YILDIZ ADAYI
Kırgız bir ailenin çocuğu olan Beknaz'ın adı Avrupa'da araştırma yapan birçok listede geleceğin yıldızları arasında gösteriliyor. Kırgızistanlı futbolcu şimdiye kadar Kırgız Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinden de davetler aldı.

SPOR HABERİ - Galatasaray'ın genç yıldızı Beknaz Almazbekov'dan çok konuşulacak Fenerbahçe paylaşımı!

DÜNYA BASININDA GÜNDEM OLDU
Dünya yıldızı olabilecek bir potansiyele sahip olduğu belirtilen Beknaz Almazbekov'un en önemli hedefi ise kısa süre içerisinde A takıma dahil olmak. Beknaz, alt yaş takımlarında forvet, 10 numara ve kanat bölgesinde forma şansı buldu. Beknaz Almazbekov 2019'da oynanan bir maçta verilen hatalı penaltı kararı sonrasında topu dışarıya atmış ve dünya basınında geniş yer bulmuştu.

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