Pulgar sahaya

Torrent'in Göztepe karşısında Kayserispor maçına göre 3 değişiklik yapması bekleniyor. Formsuz Taylan yerini yeni transfer Pulgar'a bırakacak. Van Aanholt'un yerine Ömer Bayram, Feghouli'nin yerine Emre Kılınç forma giyecek. Böylece +3 yerli kuralı da çözülmüş olacak.
Torrent'in Göztepe karşısında Kayserispor maçına göre 3 değişiklik yapması bekleniyor. Formsuz Taylan yerini yeni transfer Pulgar'a bırakacak. Van Aanholt'un yerine Ömer Bayram, Feghouli'nin yerine Emre Kılınç forma giyecek. Böylece +3 yerli kuralı da çözülmüş olacak.