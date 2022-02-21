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Pulgar sahaya

Torrent'in Göztepe karşısında Kayserispor maçına göre 3 değişiklik yapması bekleniyor. Formsuz Taylan yerini yeni transfer Pulgar'a bırakacak. Van Aanholt'un yerine Ömer Bayram, Feghouli'nin yerine Emre Kılınç forma giyecek. Böylece +3 yerli kuralı da çözülmüş olacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2022 Pazartesi 06:50
Pulgar sahaya
Torrent'in Göztepe karşısında Kayserispor maçına göre 3 değişiklik yapması bekleniyor. Formsuz Taylan yerini yeni transfer Pulgar'a bırakacak. Van Aanholt'un yerine Ömer Bayram, Feghouli'nin yerine Emre Kılınç forma giyecek. Böylece +3 yerli kuralı da çözülmüş olacak.
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