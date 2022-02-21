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Haydi Gomis!

Göztepe karşısında Galatasaray'ın ileri ucunda yine Bafetimbi Gomis'in forma giymesi bekleniyor. Kayserispor karşısında 1 puanı Mohamed'in getirmesine karşın Torrent'in forvette bir değişiklik yapmayı düşünmediği ifade edildi. Gomis'le bir görüşme yapan ve beklentilerini anlatan İspanyol hoca, Mısırlı futbolcuyu yine skora göre oyuna dahil edecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2022 Pazartesi 06:50
Haydi Gomis!
Göztepe karşısında Galatasaray'ın ileri ucunda yine Bafetimbi Gomis'in forma giymesi bekleniyor. Kayserispor karşısında 1 puanı Mohamed'in getirmesine karşın Torrent'in forvette bir değişiklik yapmayı düşünmediği ifade edildi. Gomis'le bir görüşme yapan ve beklentilerini anlatan İspanyol hoca, Mısırlı futbolcuyu yine skora göre oyuna dahil edecek.
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