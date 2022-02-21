Haberler Galatasaray Göztepe Galatasaray maçı öncesi Domenec Torrent'ten Omar Elabdellaoui açıklaması!

Göztepe Galatasaray maçı öncesi Domenec Torrent'ten Omar Elabdellaoui açıklaması!

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda Göztepe'ye konuk olacak. Karşılaşma öncesi sarı-kırmızılıların teknik direktörü Domenec Torrent açıklamalarda bulundu. Torrent, 14 ay aradan sonra formasına kavuşan Omar hakkında, "Omar geçtiğimiz ay içerisinde çok iyi antrenman yaptı. Antrenmanlarda çok iyi olduğu için ilk 11'i hak ettiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2022 Pazartesi 19:23 Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2022 Pazartesi 19:31
Göztepe Galatasaray maçı öncesi Domenec Torrent'ten Omar Elabdellaoui açıklaması!

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda Göztepe'ye konuk olacak. Karşılaşma öncesi sarı-kırmızılıların teknik direktörü Domenec Torrent açıklamalarda bulundu.

İşte Domenec Torrent'in açıklamaları:

İki takım için de puanları az olduğu için çok önemli bir maç. Artık her puanı sayıyoruz. Geçtiğimiz hafta içinde iyi bir hazırlık yaptık. Umarım iyi bir sonuç alacağız.

Omar Elabdellaoui geçtiğimiz ay içerisinde çok iyi antrenman yaptı. Antrenmanlarda çok iyi olduğu için ilk 11'i hak ettiğini düşünüyoruz.

Rakibi iyi inceledik. Geride 5 kişi beklediklerini gördük. Mostafa ile birlikte Halil'i kullanmanın doğru olacağını düşündük.

22 tane oyuncumuz var, 3 tanesinin dışarıda kalması zorunlu. Oyuncularımızın antrenmanlardaki performanslarına ve rakibe göre kararlar alıyoruz. Rakipteki boşlukları hangi oyuncuların değerlendireceğini düşünüp böyle bir 11'de karar kıldık.

DİĞER
Son dakika: Cedi Osman, ABD dönüşü soluğu sevgilisi Ebru Şahin'in yanında aldı! Ebru Şahin'den romantik paylaşım
BDDK duyurdu: Otomotivde 120 bin TL olan kredi limiti 400 bin TL’ye çıkarıldı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor