Göztepe Galatasaray maçı CANLI İZLE 🔥

Süper Lig'de 26. haftanın son maçında Göztepe ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan maçı hakem Arda Kardeşler yönetiyor.

GÖZTEPE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA ?

Göztepe - Galatasaray maçı saat 20:00'de başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

GÖZTEPE - GALATASARAY MAÇI İLK 11'LER

GÖZTEPE: İrfan Can, Kerim, Arslanagic, Atınç, Angel, Berkan, Nwobodo, Soner, Halil, Di Santo, Cherif

GALATASARAY: Pena, Omar, Nelsson, Marcao, Ömer, Taylan, Pulgar, Halil, Babel, Kerem, Mostafa Mohamed

60. RANDEVU

Göztepe ile Galatasaray bugüne kadar ligde 59 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Cimbom, 34 kez rakibini mağlup ederken, Göz-Göz ise 12 kez sahadan 3 puanla ayrıldı.13 maç da beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray'ın 92 golüne Göztepe 42 golle karşılık verdi. Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakayı Galatasaray 2-1'lik skorla kazanmıştı.

42 YILDIR BERABERE KALMIYORLAR

İki takım arasında oynanan maçlarda berabere bitmiyor. Galatasaray ile Göztepe son 17 karşılaşmada hiç berabere kalmadı. En son 10 Şubat 1980 tarihinde İstanbul'da oynanan mücadele 1-1 sona ermişti. Bu 17 maçta Aslan 15 kez kazanan taraf olurken, Göz-Göz ise 2 defa galibiyet sevinci yaşadı.

İKİ TAKIM ARASINDA SON 10 MAÇ

Galatasaray ile Göztepe arasında oynanan son 10 karşılaşmada İstanbul ekibinin üstünlüğü bulunuyor. Hepsi Süper Lig'de oynanan müsabakalar olmak üzere Aslan 9 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Göz-Göz ise 1 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. Bu 10 mücadelenin 4'ü 3-1 ve 4'ü 1-0 ve 2'si 2-1'lik skorlarla sona erdi.

DEPLASMAN KARNESİ

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 12 karşılaşmaya çıktı. Cimbom söz konusu 12 müsabakada 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 11 puan topladı. Sarı-kırmızılılar 14 kez gol sevinci yaşarken kalesinde de 20 gole engel olamadı. Aslan dış sahada en son Alanyaspor ile karşılaştı ve 1-1 berabere kaldı.

SON 14 KARŞILAŞMADA 1 GALİBİYET

Süper Lig'de oynadığı son 14 karşılaşmada 1 galibiyet alan Cimbom, söz konusu müsabakalarda 7 mağlubiyet, 6 beraberlik elde ederken, tek 3 puan sevincini de Antalyaspor karşısında yaşadı. Aslan son olarak sahasında Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.

6 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Süper Lig'de uzun zamandır istediği sonuçları alamayan Galatasaray, son galibiyetini 19. haftadaki Antalyaspor mücadelesinde elde etti. Sarı-kırmızılılar, bu maçın ardından oynadığı Giresunspor, Hatayspor, Kasımpaşa ve Trabzonspor'a mağlup olurken, Alanyaspor ve Kayserispor ile de berabere kaldı.

5 KARŞILAŞMADA 2 PUAN

Galatasaray, Teknik Direktör Domenec Torrent yönetiminde çıktığı 5 karşılaşmada 2 puan aldı. İspanyol teknik direktör ilk maçında Hatayspor'a yenilirken, daha sonra oynadığı Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarında da puanla tanışamadı. Torrent idaresindeki Galatasaray, Alanyaspor ve Kayserispor müsabakalarında da beraberlikle sahadan ayrıldı.