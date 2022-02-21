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Galatasaraylı Bafetimbi Gomis'ten galibiyet yorumu: Omar'a armağan olsun!

Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında konuk olduğu Göztepe'yi nefes kesen maçın ardından 3-2 mağlup edip derin bir nefes aldı. Galatasaray'ın maçtaki son 2 golünü atan Bafetimbi Gomis, takımına galibiyeti getiren isim oldu. Fransız yıldız maç sonu yaptığı açıklamada, "Bu akşam gol attığım için çok onur duyuyorum. Kazandığımız zaferi, Omar'a armağan etmek istiyorum. Yaşadıklarından sonra tekrar sahaya dönmesi onun için önemliydi ve bunun için de çok fazla mücadele etti." dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2022 Pazartesi 22:35 Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2022 Pazartesi 23:15
Galatasaraylı Bafetimbi Gomis'ten galibiyet yorumu: Omar'a armağan olsun!

Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında konuk olduğu Göztepe'yi 3-2 mağlup ederken, yeni transfer Gomis son anlarda attığı 2 penaltı golüyle zaferin mimarı oldu.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Fransız golcü, galibiyeti yaklaşık 14 ay sonra sahalara geri dönen Omar'a armağan etti.

Gomis'in açıklamaları şu şekile:

Bu akşam takım oyununu güzel bir şekilde oynadık. 1-2 haftadır iyi gidiyorduk, her şey mükemmel olmasa da bugün yapabileceklerimizi kanıtladık.

Bu akşam gol attığım için çok onur duyuyorum. Kazandığımız zaferi, Omar'a armağan etmek istiyorum. Yaşadıklarından sonra tekrar sahaya dönmesi onun için önemliydi ve bunun için de çok fazla mücadele etti.

Galatasaray aşıkları için bugün goller attım. Türkiye'nin en büyük kulübü olan Galatasaray'ı, tekrar hak ettiği yere taşımak istiyoruz.

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