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Galatasaray'da tek yol zafer! İşte Torrent'in 11'i

Galatasaray bugün göztepe deplasmanına çıkacak. Ligde kötü günler geçiren ve 15. sıraya kadar gerileyen sarı-kırmızılı ekibin, İzmir’de kazanmaktan başka çaresi yok. Rahat bir nefes almayı hedefleyen Domenec Torrent orta sahada pres ve topun kazanılmasıyla hızlı ataklar istedi. İşte zorlu maçın muhtemel 11'leri...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2022 Pazartesi 06:50
Galatasaray'da tek yol zafer! İşte Torrent'in 11'i

Süper Lig'de girdiği bunalımdan bir türlü çıkamayan Galatasaray, bugün deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Antalyaspor'un kazanması, Kasımpaşa'nın da zorlu Konyaspor deplasmanından 1 puan çıkarmasıyla sarı-kırmızılılar 15. sıraya kadar geriledi. Bu akşam Göztepe maçını kaybederse 16. sıraya kadar düşecek. Küme düşme korkusunu iyiden iyiye hissedecek. Ateş hattındaki Giresunspor'la 3, Rizespor'la ise 6 puanlık fark kalacak.

DEFANS İLERİ OYNAYACAK

Süper Lig'de oynadığı son 6 maçını kazanamayan ve son 14 haftada sadece 1 galibiyet alabilen Cimbom, Göztepe karşısında bu zinciri kırmayı ve yeni bir sayfa açmayı hedefliyor. Eleştirilerin odağında yer alan Domenec Torrent hafta boyunca idmanlarda oyuncularına uzun top çalıştırdı. Göztepe'nin tribün desteğiyle maça baskılı başlayacağını düşünen İspanyol hoca, geriden oyunu kuracak Pena, Nelsson ve Marcao'dan direkt toplarla ilerideki Gomis'i buluşturmalarını istedi. Cimbom orta sahada rakibine ikili üçlü pres uygulayacak ve hızlı ataklarla gol arayacak.

MUHTEMEL 11'LER

GÖZTEPE: İrfan Can, Arslanagic, Atınç, Kahraman, Kerim, Obinna, Aytaç, Moubandje, Halil, Tijanıc, Ndiaye.

GALATASARAY: Pena, Omar, Nelsson, Marcao, Ömer, Pulgar, Berkan, Emre, Babel, Kerem, Gomis.

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