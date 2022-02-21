Galatasaray'da Domenec Torrent dişini göstermeye başladı! Yıldız ismi sildi

Galatasaray'ın başında henüz galibiyetle tanışamayan Domenec Torrent radikal kararlarına bir yenisini daha ekledi. Kayserispor maçında Arda Turan ve Alpaslan Öztürk'ü kadroya dahil etmeyen İspanyol çalıştırıcı, bu kez Olimpiu Morutan'ı hedef tahtasına oturttu.



Kadrosunu gençleştirme kararı alan Galatasaray, 4.1 milyon euro ödeyerek Fatih Terim'in de onayıyla Alexandru Cicaldau ile birlikte Morutan'ı da kadrosuna katmıştı. Cicaldau orta sahada beğeni toplarken Morutan'ın futbolu ise her geçen gün aşağıya gitti.

