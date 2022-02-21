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Galatasaray'da Domenec Torrent dişini göstermeye başladı! Yıldız ismi sildi

Galatasaray'da Domenec Torrent dişini göstermeye başladı. Alpaslan ve Arda’yı Kayseri karşısında kafileye dahil etmeyen İspanyol hoca beklentilerin altında kalan Rumen oyuncu Olimpiu Morutan'ı da sildi. Artık çok da zamanı kalmayan ve eleştirilerin odağında yer alan Torrent, Morutan'ı da kızağa çekme kararı aldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2022 Pazartesi 06:50
Galatasaray'da Domenec Torrent dişini göstermeye başladı! Yıldız ismi sildi

Galatasaray'ın başında henüz galibiyetle tanışamayan Domenec Torrent radikal kararlarına bir yenisini daha ekledi. Kayserispor maçında Arda Turan ve Alpaslan Öztürk'ü kadroya dahil etmeyen İspanyol çalıştırıcı, bu kez Olimpiu Morutan'ı hedef tahtasına oturttu.

Galatasaray'da Domenec Torrent dişini göstermeye başladı! Yıldız ismi sildi

Kadrosunu gençleştirme kararı alan Galatasaray, 4.1 milyon euro ödeyerek Fatih Terim'in de onayıyla Alexandru Cicaldau ile birlikte Morutan'ı da kadrosuna katmıştı. Cicaldau orta sahada beğeni toplarken Morutan'ın futbolu ise her geçen gün aşağıya gitti.

Galatasaray'da Domenec Torrent dişini göstermeye başladı! Yıldız ismi sildi

MUSLERA KADRODA
Kayserispor maçında da oyuna 81. dakikada dahil olan futbolcu, yine beklenen katkıyı yapamamıştı. Artık çok da zamanı kalmayan ve eleştirilerin odağında yer alan Torrent, Morutan'ı da kızağa çekme kararı aldı.

Galatasaray'da Domenec Torrent dişini göstermeye başladı! Yıldız ismi sildi

Alpaslan'ı disiplinsiz davranışları, Arda'yı ise fazla kiloları nedeniyle kadroda düşünmeyen tecrübeli teknik adam, buna karşılık tedavisi devam eden Fernando Muslera'yı ise İzmir kafilesine dahil etti. Arkadaşlarına destek vermek isteyen Uruguaylı eldiveni kırmadı. Bugün kalede yine Pena olacak, kulübede ise İsmail...

Galatasaray'da Domenec Torrent dişini göstermeye başladı! Yıldız ismi sildi

KRİZ ÇIKARDI
Olimpiu Morutan'ın Galatasaray'a transferi nedeniyle Becali ve Botoşani Kulübü sahibi Iftime arasındaki kriz devam ediyor. Iftime, bonservis bedelinin yüzde 9'unun ödenmediği için bastırırken Becali'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

Galatasaray'da Domenec Torrent dişini göstermeye başladı! Yıldız ismi sildi

FCSB sahibi, Rumen basınına yaptığı açıklamada, "Param yok param! Galatasaray bana para vermezse ben nereden para bulayım? İnsanları kandırmıyorum ben" dedi.

Galatasaray'da Domenec Torrent dişini göstermeye başladı! Yıldız ismi sildi

BAŞKAN ELMAS İÇİN DE KRİTİK
Göztepe karşılaşması sadece Torrent ve takım için değil Başkan Burak Elmas için de büyük önem taşıyor. Sarı-kırmızılı ekip, 26 Mart'ta mali kongresini gerçekleştirecek ve sözlerini tutmamakla suçlanan Elmas camianın hedef noktası haline gelmiş durumda...

Galatasaray'da Domenec Torrent dişini göstermeye başladı! Yıldız ismi sildi

Galatasaray bugün kaybederse 'Erken seçim' kararı alması istenilen Başkan Elmas'a yönelik eleştiriler daha da artacak. Bu durum yönetim kurulunu da olumsuz etkileyebilir ve yeni istifalara yol açabilir.

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