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Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent: Bu maç tam bir delilikti!

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, 3-2 kazandıkları Göztepe maçının ardından açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı takımın başında ilk galibiyetini alan İspanyol teknik adam, "Oyuncular, taraftar ve bizi her zorlukta destekleyen yönetim, bu başarıyı hak ediyordu. Bu maç tam bir delilikti." dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2022 Pazartesi 22:51 Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2022 Pazartesi 23:27
Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent: Bu maç tam bir delilikti!

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, sarı-kırmızılı takımın başında ilk galibiyetini 3-2'lik skorla Gözteğe karşısında aldı.

Nefes kesen maçın ardından açıklamalarda bulunan İspanyol teknik adam, şu ifadeleri kullandı:

"Oyuncular, taraftar ve bizi her zorlukta destekleyen yönetim, bu başarıyı hak ediyordu. Bu maç tam bir delilikti.

İkinci yarıda 4-3-3'e döndük ve bu, anahtardı bence. İlk yarıda kontrol edemediğimiz 5'li vardı çünkü. Bence takımın buna ihtiyaç vardı. Tekrardan kendilerine inanabilmeleri için.

Oyuncu değişiklikleri önemliydi ancak sistem değişikliği bizim için daha önemliydi."

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